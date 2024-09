Rio Grande do Sul Inscrições para o desfile de 20 de setembro ocorrem nesta quinta e sexta-feira

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2024

O desfile do 20 de setembro ocorrerá na avenida Edvaldo Pereira Paiva, a partir das 8h30. Foto: Karine Viana/Palácio Piratini

As entidades e os piquetes que desejam participar do desfile de 20 de setembro na modalidade tradicional deverão realizar sua inscrição esta semana. Para quem está acampado no Parque Harmonia, o local de inscrições será o galpão da prefeitura de Porto Alegre (área central do Acampamento Farroupilha), na quinta-feira (12). Os demais interessados devem se dirigir ao Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Estância da Azenha (Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 155), também na capital, na sexta-feira (13). Em ambos os locais, o atendimento será realizado das 10h às 17h.

Devem constar na ficha de inscrição as informações que serão lidas durante a passagem do piquete ou da entidade pela avenida: nome da instituição, data de fundação, nomes do primeiro patrão e do atual patrão, lema da entidade, breve histórico e número de participantes. Todos os cavalos que irão participar do desfile devem, obrigatoriamente, possuir Guia de Trânsito Animal (GTA).

As inscrições serão recebidas pela Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas, em parceria com a Comissão do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre. O desfile do 20 de setembro ocorrerá na avenida Edvaldo Pereira Paiva, a partir das 8h30.

Realizado desde os anos 1960, o desfile tradicional levará para a avenida o sentimento de orgulho do povo gaúcho no atual contexto de superação e de reconstrução. Em 2023, em razão das fortes chuvas e dos alagamentos, a atividade não ocorreu e foi transformada em cavalgadas solidárias, que arrecadaram donativos para os atingidos.

Serviço

O quê: inscrições para o desfile tradicional de 20 de setembro em Porto Alegre

Quando: quinta-feira (12), das 10h às 17h, para quem está acampado no Parque Harmonia; e sexta-feira (13), das 10h às 17h, para demais interessados.

Onde: Galpão da Prefeitura de Porto Alegre (Parque Harmonia), para quem está acampado no Parque Harmonia; e CTG Estância da Azenha (avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 155), para demais interessados.

