Por Redação O Sul | 17 de maio de 2023

Prazo vai até 12 de junho Foto: Itamar Aguiar/Arquivo Secom Foto: Itamar Aguiar/Arquivo Secom

Está aberto, desde segunda-feira (15), o período para as agroindústrias familiares realizarem as inscrições para a Feira da Agricultura Familiar da 46ª Expointer. O prazo se estende até 12 de junho. Neste ano, a feira ocorre de 26 de agosto a 3 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Os empreendimentos devem se inscrever por meio das entidades representativas da agricultura familiar – Fetag/RS (Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul), Fetraf/RS (Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul) ou Via Campesina – e nos escritórios municipais da EmaterRS-Ascar, conveniada da SDR (Secretaria de Desenvolvimento Rural).

Para participar, as agroindústrias devem estar incluídas no Peaf (Programa Estadual da Agroindústria Familiar), com regularização ambiental, sanitária e tributária. No processo de inscrição, o empreendedor deverá apresentar também o extrato do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar e um licenciamento sanitário válido e atualizado.

Esta será a 25ª edição do PAF (Pavilhão da Agricultura Familiar) na Expointer. No ano passado, o espaço contou com a participação de 337 empreendimentos de 166 municípios, sendo 160 do Rio Grande do Sul, e ganhou destaque pela diversidade de produtos, estandes bem estruturados e grande presença de público. Ao todo, foram comercializados R$ 8.106.105,43 milhões durante os nove dias de evento.

