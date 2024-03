Rio Grande do Sul Inscrições para o programa MEI RS são prorrogadas até 15 de março

Por Redação O Sul | 7 de março de 2024

Lançada em janeiro, a iniciativa busca reduzir os índices de encerramentos de atividades dessa categoria Foto: Reprodução (Foto: Divulgação) Foto: Reprodução

As inscrições para o programa MEI RS: Consultoria e Planejamento de Negócios foram prorrogadas. Os MEIs (microempreendedores individuais) dos 44 municípios selecionados que desejarem receber orientações personalizadas em marketing e vendas, estratégia ou finanças podem preencher o formulário no endereço eletrônico www.trabalho.rs.gov.br/meirs até 15 de março.

Lançada em janeiro, a iniciativa busca reduzir os índices de encerramentos de atividades dessa categoria, a partir de convênio entre o governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul. Foram investidos R$ 2,18 milhões no programa, sendo que cada órgão aportou metade do valor.

Estão sendo disponibilizadas mais de 15 mil horas de consultoria individual feita por um especialista, na modalidade on-line, para mil MEIs situados nos dois municípios com o menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de cada uma das 22 regiões do Trabalho no Estado. Para participar, a empresa precisa ter sido constituída entre 2021 e o primeiro semestre de 2023.

Municípios selecionados

Aceguá

Alecrim

Alvorada

Amaral Ferrador

Araricá

Barão do Triunfo

Benjamin Constant do Sul

Boa Vista do Cadeado

Capão Bonito do Sul

Capela de Santana

Caraá

Charrua

Dezesseis de Novembro

Dilermando de Aguiar

Dom Feliciano

Fontoura Xavier

Glorinha

Herveiras

Hulha Negra

Ibirapuitã

Itacurubi

Jaquirana

Jari

Lajeado do Bugre

Mampituba

Manoel Viana

Maratá

Monte Alegre dos Campos

Nova Hartz

Nova Santa Rita

Novo Machado

Passa Sete

Redentora

Rio dos Índios

Riozinho

Salto do Jacuí

Santa Maria do Herval

São José do Norte

São José dos Ausentes

São Nicolau

São Valério do Sul

Sapucaia do Sul

Sério

Vicente Dutra

