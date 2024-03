Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra a 15ª morte por dengue em 2024

7 de março de 2024

A vítima é um homem, de 33 anos, residente em Araricá, sem doenças pré-existentes declaradas

O Rio Grande do Sul registrou 15 mortes por dengue em 2024, segundo divulgou nesta quinta-feira (07) o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, órgão da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. A vítima é um homem, de 33 anos, residente em Araricá, sem doenças pré-existentes declaradas. O óbito ocorreu em 22 de fevereiro.

Neste ano, o Estado já registra 14.255 casos confirmados da doença, dos quais 12.109 são autóctones, que é quando o contágio aconteceu dentro do Estado. Novo Hamburgo lidera com 2.456 positivados, seguido de Tenente Portela, com 1.658. Na sequência aparecem Santa Rosa (1.244), Três Passos (919) e São Leopoldo (772).

Medidas de prevenção à proliferação e circulação do Aedes, com a limpeza e revisão das áreas interna e externa das residências ou apartamentos e eliminação dos objetos com água parada são ações que impedem o mosquito de nascer, cortando o ciclo de vida na fase aquática. O uso de repelente também é recomendado para maior proteção individual contra o Aedes aegypti.

