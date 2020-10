Dicas de O Sul Inscrições para o projeto Grava Criança, em Porto Alegre, começam no domingo

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2020

As gravações ocorrerão no dia 7 de novembro, na Casa da Música Foto: Gabriella Saccol/Divulgação/PMPA As gravações ocorrerão no dia 7 de novembro, na Casa da Música. (Foto: Gabriella Saccol/Divulgação/PMPA) Foto: Gabriella Saccol/Divulgação/PMPA

As inscrições para cantores de até 14 anos, de famílias de baixa renda, gravarem um single poderão ser realizadas a partir de domingo (1º) até 5 de novembro em Porto Alegre.

As gravações ocorrerão no dia 7 de novembro, no estúdio móvel que será montado na Casa da Música (rua da República, 635, bairro Cidade Baixa). O projeto Grava Criança é realizado pela Coordenação de Música da Secretaria Municipal da Cultura em parceria com a produtora Grava Gente. As músicas serão divulgadas nas redes sociais da secretaria e da produtora.

A ideia é abrir espaço para que novos talentos se expressem através da música. A ação é direcionada a crianças de baixa renda residentes em Porto Alegre. Podem participar cantores solo, duplas e bandas. As inscrições podem ser feitas aqui.

Todos os selecionados deverão comparecer no dia da gravação acompanhados de um responsável. Somente poderão participar candidatos inscritos. As vagas são limitadas, sendo os selecionados contatados para agendamento. Todos os protocolos de segurança no combate ao coronavírus serão respeitados, conforme a prefeitura.

