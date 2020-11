Rio Grande do Sul Mais três estações rodoviárias localizadas no interior do RS serão concedidas à iniciativa privada

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2020

As licitações estão marcadas para quinta-feira Foto: Divulgação As licitações estão marcadas para quinta-feira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Mais três estações rodoviárias localizadas no interior do Rio Grande do Sul serão concedidas à iniciativa privada nesta semana. As licitações estão agendadas para quinta-feira (05).

As rodoviárias que terão os serviços concedidos são as de Casca, Cerro Grande do Sul e Santana da Boa Vista.

Além desses certames, está agendada uma licitação para execução das obras de ampliação da Uergs (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul) em Vacaria e a reforma da unidade de São Francisco de Paula.

A lista completa dos processos licitatórios realizados pela Subsecretaria Central de Licitações do governo do Estado pode ser consultada no site www.celic.rs.gov.br.

