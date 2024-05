Porto Alegre Estação de Tratamento de Água que abastece a Zona Norte de Porto Alegre é religada

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2024

O sistema São João estava paralisado desde sábado devido aos alagamentos

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) informou que conseguiu religar, na manhã desta terça-feira (7), a Eta (Estação de Tratamento de Água) São João, que atende a Zona Norte de Porto Alegre.

Com a retomada da operação, o abastecimento retorna gradualmente para os habitantes da região, podendo levar mais tempo nas áreas mais afastadas da rede.

Desligada por risco iminente de choque elétrico devido aos alagamentos, a Ebab (Estação de Bombeamento de Água Bruta) São João, localizada na rua Voluntários da Pátria, parou de operar no sábado (4). “Com apoio da CEEE Equatorial, conseguimos religar a energia elétrica da Ebab e, consequentemente, bombear água bruta até a Estação de Tratamento e retomar a operação. Seguimos empenhados em restabelecer as demais estações que ainda estão inoperantes”, afirmou o diretor-geral do Dmae, Mauricio Loss.

O sistema São João atende os seguintes bairros: Jardim Planalto, Passo das Pedras, Costa e Silva, Parque Santa Fé, Chácara das Pedras, Três Figueiras, Rubem Berta, Protásio Alves, Loteamento Timbaúva, Jardim Leopoldina, Jardim Ipu, Alto Petrópolis, Mario Quintana, Chácara da Fumaça, Vila Safira, Sarandi, Morro Santana, Jardim Itu, Jardim Sabará, Cristo Redentor, Passo da Areia, Jardim Lindoia, Boa Vista, Vila Ipiranga, Vila Floresta, São Sebastião, Anchieta, Auxiliadora, Higienópolis, Humaitá, São Pedro, Navegantes, São Geraldo, São João e Vila Farrapos.

Também segue em operação o Sistema Belém Novo, no Extremo Sul da Capital. As demais estações de água do Dmae continuam inoperantes.

