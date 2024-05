Rio Grande do Sul Porto do Rio Grande opera normalmente; terminais de Porto Alegre e Pelotas estão com as atividades suspensas

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2024

Porto do Rio Grande é o principal terminal portuário do Estado Foto: Ascom/Portos RS Porto do Rio Grande é o principal terminal portuário do Estado. (Foto: Ascom/Portos RS) Foto: Ascom/Portos RS

Em meio às enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, o porto do Rio Grande, principal terminal portuário do Estado, opera normalmente.

O porto de Pelotas, também na Região Sul, está com as atividades paralisadas. A principal operação no local é o embarque de toras de madeira para a fábrica da CMPC Celulose, em Guaíba. No momento, essa atividade está suspensa.

O porto de Porto Alegre é a unidade portuária mais afetada pelas enchentes e está com as operações paralisadas. Há um navio atracado no cais e outro fundeado em Rio Grande pela impossibilidade da navegação até a Capital.

“É um momento bastante difícil que estamos enfrentando em nosso Estado. A prioridade agora é para o resgate das vítimas que estão ilhadas e para que os números não aumentem ainda mais. Como autoridade portuária, estamos acompanhando a situação da unidade de Porto Alegre, a mais afetada até o momento. Também estamos monitorando as unidades de Pelotas e Rio Grande, que estão no caminho que as águas deverão percorrer para chegar até o oceano pelos Molhes da Barra”, afirmou o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger.

