Rio Grande do Sul Petrobras doará mais de R$ 5 milhões para auxiliar os municípios de Canoas e Esteio

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Região Metropolitana de Porto Alegre foi castigada pelas chuvas Foto: Bruna Ourique/PMC Região Metropolitana de Porto Alegre foi castigada pelas chuvas. (Foto: Bruna Ourique/PMC) Foto: Bruna Ourique/PMC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Petrobras doará R$ 5,6 milhões para apoio às populações de Canoas e Esteio, atingidas pelas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. O primeiro município é sede da Refinaria Alberto Pasqualini e da Unidade Termelétrica Canoas.

O montante será destinado ao Movimento União BR, por meio do Instituto da Criança, para a aquisição de itens de primeira necessidade, como cestas básicas e eletrodomésticos.

“Essa é a maior catástrofe natural do Estado Rio Grande Sul, sem precedentes históricos em abrangência e número de pessoas afetadas, e a Petrobras se solidariza com as vítimas cumprindo seu papel de empresa socialmente responsável. Estamos sempre atentos às possibilidades de colaborar com a sociedade em momentos de crise”, disse o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

Conforme a estatal, outras medidas emergenciais já vêm sendo tomadas pela companhia, como a campanha de voluntariado para doações de itens de alimentação, limpeza e higiene às famílias atingidas.

Equipes foram mobilizadas para viabilizar a compra e entrega de cestas básicas, água, itens de higiene pessoal e de limpeza, colchões e cobertores. O ginásio da sede social do Clube de Empregados Petrobras, em Canoas, está sendo utilizado para receber famílias desabrigadas. Há cerca de 500 pessoas no local, com muitos voluntários atuando. Além disso, a estatal disponibilizou uma embarcação e equipamento para armazenar medicamentos.

A Petrobras informou que também está fornecendo diesel e gasolina para o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Canoas e combustível de aviação para a Base Aérea da cidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/petrobras-doara-mais-de-r-5-milhoes-para-auxiliar-os-municipios-de-canoas-e-esteio/

Petrobras doará mais de R$ 5 milhões para auxiliar os municípios de Canoas e Esteio

2024-05-07