Rio Grande do Sul Marcelo Arruda é empossado presidente da Famurs

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2024

Marcelo Arruda, assumindo o cargo do prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi, liderará a Famurs no período de 2024/2025. Foto: Igor Flamel/Famurs Marcelo Arruda, assumindo o cargo do prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi, liderará a Famurs no período de 2024/2025. (Foto: Igor Flamel/Famurs) Foto: Igor Flamel/Famurs

Na noite de terça-feira (28), o prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, foi empossado como presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). O evento, que tradicionalmente integra o Congresso de Municípios do RS, foi realizado na sede da Famurs devido ao estado de calamidade no RS, com data futura ainda a ser definida.

Marcelo Arruda, assumindo o cargo do prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi, liderará a Famurs no período de 2024/2025, em conformidade com o acordo de rodízio entre partidos com maior número de prefeitos no Estado, estabelecido desde 2005. Em seu discurso de posse, Arruda destacou a importância de união e resiliência para enfrentar os desafios históricos atuais, enfatizando que todos os municípios precisam colaborar para superar a crise.

Orsi, ao se despedir da presidência da Famurs, apresentou um balanço positivo de sua gestão, com destaque para a descentralização administrativa e enfrentamento de eventos climáticos. Ele ressaltou a necessidade contínua de abordar as mudanças climáticas nas políticas públicas.

Planos e Prioridades

Arruda delineou as prioridades de sua gestão, focando inicialmente em obras preventivas, ações de recuperação e crescimento sustentável pós-tragédia climática. Ele ressaltou a necessidade de apoio de universidades e entidades especializadas em ciência e tecnologia para elaborar projetos eficazes. Além disso, prometeu continuar atuando nos grandes temas do municipalismo, como conclusão dos acessos asfálticos e defesa do agronegócio sustentável.

Reconhecimento e parcerias

O governador Eduardo Leite elogiou a escolha de Arruda, destacando a capacidade de gestão durante tempos desafiadores, e reforçou o compromisso do governo estadual com a recuperação dos municípios. Representantes do governo federal, incluindo o ministro Paulo Pimenta, manifestaram apoio incondicional ao RS, afirmando a importância da união para a reconstrução.

Conselho de Administração

Além de Arruda, foram empossados os vice-presidentes que comporão o Conselho de Administração da Famurs para o próximo anuênio. A nova diretoria é composta por:

– Presidente: Marcelo Arruda (PRD) – Barra do Rio Azul.

– Vice-presidentes: Márcia Tedesco (PRD), Marcelo Maranata (PDT), Carlos Bordin (PP), Márcio Amaral (MDB), Moisés Pedone (PSDB), Rodrigo Batistella (PT), Nelsinho Camargo (PSB).

