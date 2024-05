Rio Grande do Sul “O Rio Grande será um exemplo de reconstrução”, diz o governador Eduardo Leite

Por Marcelo Warth | 29 de maio de 2024

Leite também afirmou que a reconstrução do Estado passa pela "liderança corajosa e dedicada dos nossos prefeitos" Foto: Maurício Tonetto/Secom Leite também afirmou que a reconstrução do Estado passa pela "liderança corajosa e dedicada dos nossos prefeitos". (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

Em meio à devastação provocada pelas enchentes, o governador Eduardo Leite disse que o Rio Grande do Sul “será um exemplo de reconstrução” e reafirmou apoio aos prefeitos para que isso ocorra sem burocracia.

“Os prefeitos são aliados muito importantes na reconstrução. Tenham certeza de que estamos ao lado dos prefeitos buscando aliviar a burocracia e ajudando a fazer com que os recursos cheguem mais rápido na ponta. O Rio Grande será um exemplo de reconstrução e isso passa também pela liderança corajosa e dedicada dos nossos prefeitos”, declarou Leite durante a posse do novo presidente da Famurs (Federação das Associações dos Municípios do RS), o prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda.

O evento ocorreu na sede da entidade, em Porto Alegre. Na ocasião, o governador parabenizou o novo presidente da Famurs e agradeceu ao antecessor de Arruda, o prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi, pela “parceria na construção de soluções”.

