Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2025

O programa oferece bolsas integrais e parciais em instituições de ensino superior particulares Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil O programa oferece bolsas integrais e parciais em instituições de ensino superior particulares. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil) Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As inscrições para o ProUni (Programa Universidade Para Todos) do primeiro semestre deste ano, que disponibiliza bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação em instituições de ensino privadas, terminam às 23h59min desta terça-feira (28).

Esta edição do programa oferta mais de 338 mil bolsas. Para pleitear uma delas, é preciso ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

De acordo com o edital, que foi publicado no dia 16 deste mês, a primeira chamada do ProUni será divulgada no dia 4 de fevereiro. As inscrições, que começaram na última sexta-feira (24), são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por meio do portal Acesso Único (acessounico.mec.gov.br/prouni), utilizando o login gov.br com CPF e senha.

2025-01-28