Rio Grande do Sul Inscrições para o vestibular da UFRGS se encerram nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2021

As provas serão aplicadas nas cidades de Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo e Tramandaí. Foto: Gustavo Diehl/UFRGS

Se encerra nesta sexta-feira (10) o prazo para inscrições do vestibular 2022 da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Neste ano, o processo seletivo volta a acontecer presencialmente, nos dias 12 e 13 de fevereiro.

As provas serão aplicadas em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo e Tramandaí. Estão sendo disponibilizadas 3.980 vagas em 89 opções de curso.

Segundo o Programa de Ações Afirmativas, 50% das vagas de cada curso são reservadas aos candidatos que concorrem nas modalidades de cotas.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da UFRGS. O candidato deverá informar número do seu CPF, número de telefone e um endereço de e-mail válido. O documento de identificação informado na inscrição deve ser o mesmo apresentado para a realização das provas.

