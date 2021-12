Acontece Sistema Farsul apresenta balanço de 2021 e projeta 2022

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O encontro ocorreu na sede da Federação e teve transmissão ao vivo pelo YouTube. (Foto: Divulgação/ Sistema Farsul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sistema Farsul realizou uma coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (09), para divulgar o balanço de 2021 e projeções para 2022. Na cerimônia que ocorreu no formato híbrido, o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, apresentou os três principais compromissos para o novo mandato que inicia em 1º de janeiro de 2022: irrigação, questões ambientais e o programa Duas Safras.

Em seu pronunciamento, Gedeão elencou os principais acontecimentos do ano que tiveram a participação do Sistema Farsul, como o status do Rio Grande do Sul de livre de febre aftosa sem vacinação, alteração na legislação sobre uso de agroquímicos no estado e a construção do programa Duas Safras. O presidente abordou também questões relacionados ao mercado internacional, em especial as exportações de carne para a China.

Outro assunto debatido pelo presidente da Farsul, foram as questões ambientais. Ele comentou sobre a participação da CNA durante a COP 26, realizada em Glasgow, na Escócia. “Estamos preocupados em remover esta imagem negativa criada em cima do agronegócio brasileiro, principalmente pelas questões amazônicas. Ainda que a Amazônia seja um continente, 62 % do território nacional, que por si já traz dificuldades inerentes de como cuidar aquilo que é clandestino. Mas, de qualquer maneira, afeta e muito a imagem da agricultura brasileira pelo fato do país hoje ser uma potência agrícola mundial e temos que ter as responsabilidades a tal tamanho e quanto mais alto o pico, mais fortes os ventos. E temos contrariado bastante alguns países europeus que tem usado como ação as questões ambientais, principalmente da Amazônia, embora os outros biomas, temos dois no Rio Grande do Sul, não nos exime de qualquer responsabilidade na atuação”, declarou Gedeão.

Na sequência, o presidente da Farsul, também falou da preocupação com a seca que já começa a atingir as lavouras do estado gaúcho, especialmente do milho. “Há anos que viemos trabalhando a respeito do tema irrigação e lastimavelmente nós não conseguimos evoluir por questões com o Ministério Público Estadual que impetrou uma ação e levou uma liminar que nos impede de fazer reserva de água tanto na metade sul, quanto na metade norte. Embora tenhamos um diálogo hoje mais promissor com o próprio MPE, também temos uma conversa muito íntima com Fepam, Sema e Casa Civil no sentido de tentarmos evoluir, mas o fato é que até agora nós não conseguimos”, informou.

Balanço 2021

O economista-Chefe, Antônio da Luz, apresentou o balanço econômico, que apontou um aumento de 4,4% na área plantada na safra 2021. “Os grãos que tiveram desempenho superior foram justamente os de inverno, ocupando não novas áreas, mas aquelas já consolidadas no verão e que não são plenamente aproveitadas por não termos uma produção voltada para mercado”, avaliou. O resultado foi um aumento da produção não apenas pela ampliação da área, mas por se tratar de uma comparação com um período anterior com registro de seca.

Para 2022, a projeção é de um aumento de 3,1% na área plantada, também para as culturas de inverno e um crescimento de 1,8% na produção. Atingindo um valor bruto da produção de R$ 77,11 bi. Assista abaixo, a coletiva completa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece