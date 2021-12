Acontece Inova RS: Programa quer incluir o Rio Grande do Sul no mapa global de inovação

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2021

A proposta é valorizar as competências produtivas de cada região. (Foto: Divulgação/ Teylor Pitana)

O Governo do Estado quer incluir o Rio Grande do Sul no mapa global de inovação até o ano de 2030. Através de parcerias e ações estratégicas, a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia criou o Inova RS, um programa de apoio às potencias regionais.

O Inova RS tem como foco estimular o investimento em inovação tecnológica para potencializar o crescimento do estado e torná-lo capaz de gerar, reter e atrair investimentos. Em 2021, o programa completou dois anos desde sua implementação e, de acordo com o secretário Luis Lamb, está cada vez mais próximo do seu objetivo.

“Nós tivemos participação de representantes em mais de 100 municípios. Nós constituímos oito ecossistemas regionais de inovação e as regiões priorizaram aquilo que elas definiram como importantes para o seu futuro de desenvolvimento”, explicou o secretário da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luis Lamb.

A proposta é valorizar as competências produtivas de cada região e, até o ano de 2030, tornar o Rio Grande do Sul uma referência mundial. De acordo com a Secretaria isso será possível através da união dos setores empresarial, acadêmico e governamental.

“Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um grande potencial por sermos uma referência no continente em termos de produção agropecuária, em termos da indústria metal mecânica, na área de saúde e educação como setores diferenciados no nosso país. Nós temos que potencializar a agregação de valor naquilo que nós produzimos nas nossas universidades, laboratórios, nas empresas, cada vez mais, para gerar produtos diferenciados, gerar oportunidades também para a nossa população e para ter um ambiente, um eco sistema de inovação aonde surjam empresas vinculadas novo momento da nossa economia”, finalizou Lamb.

