Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2021

O diretor da Rádio Liberdade, Evandro Leboutte (à esquerda) e o Deputado Estadual, Eric Lins (à direita).

A Rádio Liberdade, emissora de música gaúcha da Rede Pampa, ganhou o Prêmio Vitor Mateus Teixeira na noite dessa quinta-feira (09). O evento ocorreu no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Há mais de seis décadas no ar, a Rádio Liberdade apresenta a música regional gaúcha, trazendo a saudação especial de mais de 100 artistas locais aos seus ouvintes, 24 horas por dia. A emissora oferece espaço para talentos conhecidos apenas nas suas regiões, por meio da sua divulgação, e por isso, foi contemplada na categoria Veículo de Divulgação de Artista Gaúcho.

“Esse prêmio vem para nos dar mais motivação ainda. Aos nossos músicos e ouvintes muita gratidão. Esta emissora veste bota e bombacha, reforça o compromisso com quem faz e consome a nossa cultura”, destacou o diretor da Rádio Liberdade, Evandro Leboutte.

O Prêmio Vitor Mateus Teixeira tem o objetivo de reconhecer e valorizar o trabalho de artistas e veículos de comunicação que enaltecem a música gaúcha. A indicação da Rádio Liberdade para o Prêmio Mateus Vitor Teixeira foi feita pelos deputados: Eric Lins, Paparico Bacchi e Ernani Polo. Lins que estava presente no evento, se pronunciou.

“O nativismo como um movimento, como música, ele tem diversos motivos e um deles, sem dúvida, são os valores que ele traz dentro das suas letras. E isso motivou uma série de gerações . Na verdade, a Rádio Liberdade traz isso, ela motiva as pessoas. Ela insere dentro da vida das pessoas essas músicas, e isso, acaba alterando a percepção das pessoas de mundo, faz com que esses valores sejam mais presentes e faz com que a gente tenha uma sociedade melhor”, afirmou o Deputado Estadual, Eric Lins.

Rádio Liberdade

Sendo a maior referência da história do Rádio quando se fala em emissora voltada à cultura do Rio Grande do Sul, a Rádio Liberdade possui uma programação pensada em cada detalhe, valorizando a família como nenhuma outra e, ainda, reverenciando de forma muito especial as mulheres e as crianças, que são o presente e o futuro da música gauchesca.

Todas as regiões do Rio Grande do Sul e seus artistas estão presentes na Liberdade. A música da fronteira, a serrana, a missioneira, a litorânea, a da capital, a dos festivais, a dos galpões, a fandangueira e a instrumental estão disponíveis para o ouvinte.

Um dos destaques da programação desta emissora tão valorizada por todos é o programa “Chimarreando com a Liberdade”, com Evandro Leboutte, apresentado todas as manhãs, tendo os artistas e os ouvintes como prioridade!

