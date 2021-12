Acontece Vereadora Mônica Leal tem sua fotografia na galeria de ex-presidentes da Câmara

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2021

Vereadora Mônica Leal e seus filhos: o advogado Felipe Leal Markusons e a Procuradora da Fazenda Nacional, Juliana Leal. (Foto: Guga Stefanello)

A fotografia da vereadora Mônica Leal passou a compor a galeria dos ex-presidentes da Câmara de Vereadores, nesta segunda-feira (13). A cerimônia ocorreu no saguão do Plenário Otávio Rocha. Mônica foi a quarta mulher a exercer a presidência da Câmara Municipal de Porto Alegre em quase 250 anos de história, mas a primeira de seu partido.

“Tem um significado muito importante na minha vida pessoal e política. Foram 12 meses de uma gestão muito próspera, onde se trabalhou muito a questão da transparência. Meu objetivo era deixar todas as ferramentas acessíveis para a população conseguir entender como é a Câmara, quanto ganha um vereador, quanto ele gasta, quantos funcionários e estagiários, a devolução que vai para o executivo, o que se faz, isto era uma questão muito importante pra mim. E eu consegui, tanto que não houve nenhum apontamento no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul”, afirmou a vereadora.

Mônica esteve à frente do legislativo da capital em 2019. Ela destacou os principais desafios durante a sua gestão. “Rigor com a lei, cumprimento da lei, porque é uma questão pra mim, que não existe possibilidade de receber um processo de impeachment e engavetar. Na minha vida, o norte é a lei”, destacou.

Antes de se tornar vereadora, Mônica Leal foi, por vários anos, assessora do então vereador Pedro Américo Leal, seu pai. Emocionada, Mônica disse “eu fico imaginando o meu pai, no céu, realizado com essa caminhada de grande sucesso”, finalizou.

Mônica Leal

Vereadora mais votada do Progressistas e da coligação vencedora em 2016 na Capital. Atualmente, está no seu quarto mandato de vereadora. Formada em Jornalismo pela PUC/RS e pós-graduada em Ciência Política pela ULBRA. Em 2006, foi convocada pelo Partido Progressista a ser candidata a senadora. Mesmo no meio do mandato de vereadora, assumiu a missão e o resultado foi surpreendente. Foi Secretária da Cultura do governo Yeda Crusius, quando pautou sua gestão no zelo com o dinheiro público e no cumprimento da lei, destacando o resgate da credibilidade e da funcionalidade do Sistema LIC (Lei de Incentivo à Cultura).

