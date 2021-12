Acontece Hospital e Centro Clínico LifePlus Litoral Norte inicia seu processo seletivo de profissionais

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2021

Nesta primeira etapa, vagas preencherão postos imediatos e Banco de Talentos da instituição, que inicia as atividades neste final de ano. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Localizado no município de Xangri-lá, o Hospital e Centro Clínico LifePlus Litoral Norte está com processo seletivo aberto para o preenchimento dos primeiros postos de trabalho. São oferecidas vagas para as funções de assistente administrativo, auxiliar de higienização, auxiliar de manutenção, além das áreas de nutrição, enfermagem e farmácia.

Os profissionais irão compor as equipes do complexo de saúde, que iniciará as atividades do Pronto Atendimento, Laboratório de Análises Clínicas e Centro de Diagnóstico por Imagem. Interessados podem encaminhar o currículo para o e-mail rh@lifeplushospitalar.com.br.

São requisitados Ensino Médio completo para as funções administrativas e Ensino Fundamental completo ou em andamento para as vagas auxiliares. Pessoas com Deficiência (PCDs) também podem participar da seleção. Para as áreas de nutrição, enfermagem e farmácia é exigida formação superior completa, registro em seu respectivo conselho e experiência na área hospitalar.

Idealizado para atender as necessidades da comunidade da região e reduzir deslocamentos de pacientes para a Grande Porto Alegre, o Hospital LifePlus encontra-se com suas obras em fase de conclusão e acabamento. Com investimento em torno de R$ 100 milhões em recursos privados, o complexo hospitalar ultrapassa os 14 mil m² de área total, incluindo um Centro Clínico com 70 consultórios, além de 50 leitos e seis modernas salas cirúrgicas.

Também irá dispor de um renomado corpo clínico formado por mais de 150 médicos distribuídos em 25 especialidades. O empreendimento irá gerar mais de 500 empregos, incluindo parceiros e prestadores de serviço. O atendimento será particular, por convênios de saúde e parcerias público-privadas.

