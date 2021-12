Saúde Ministro da Saúde diz que o Brasil deve ter mais casos da variante ômicron além dos já confirmados

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Ministro Queiroga também afirmou que não se deve punir países que identifiquem variantes do vírus causador da Covid-19 Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Ministro Queiroga também afirmou que não se deve punir países que identifiquem variantes do vírus causador da Covid-19. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que “deve haver” mais do que 11 casos da variante ômicron no Brasil, no evento de inauguração do Biobanco Covid-19 da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), nesta segunda-feira (13). Queiroga também afirmou que não se deve punir países que identifiquem variantes do vírus causador da Covid-19.

“Vivemos espreitados por outras possíveis variantes desse vírus, como é o caso da variante ômicron”, declarou. “Já foram identificados 11 casos aqui no Brasil e com certeza deve haver mais.”

“Temos que aplaudir quem identifica essas variantes do vírus”, afirmou o chefe da pasta da Saúde sobre as nações que detectaram mutações do novo coronavírus. Para ele, isso acaba ajudando outros países a melhor se preparar para combater essas ameaças.

No entanto, conforme portaria publicada na quinta-feira, o Brasil mantém bloqueios de voos e viajantes vindos da África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. A variante ômicron surgiu, pela primeira vez, na África do Sul e em Botsuana.

Bloqueios vêm sendo criticados pela OMS (Organização Mundial da Saúde). A organização acredita que esses posicionamentos podem desincentivar países a relatar com prontidão descobertas relevantes sobre o vírus.

Queiroga ainda disse que o Brasil é “exemplo mundial em relação à campanha de imunização contra a Covid-19”. “Por isso, nos últimos seis meses, tivemos uma redução expressiva do número de casos e óbitos decorrentes da Covid-19, que resultou consequentemente numa menor pressão em nosso sistema de saúde e uma esperança de contermos o caráter pandêmico da doença.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde