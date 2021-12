Acontece General Miotto é homenageado pelo Exército Brasileiro

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2021

A cerimônia ocorreu no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro. (Foto: Divulgação)

Na manhã desta quinta-feira (09) foi realizada a inauguração do memorial dos doze heroicos artilheiros, uma homenagem aos 12 jovens militares que, no ano de 1953, perderam a vida na explosão acidental de uma mina. O evento aconteceu no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro.

Autoridades, familiares das vítimas e sobreviventes estiveram presentes na inauguração do memorial. O monumento antigo foi retirado e reestruturado, devido à grande importância do fato. “No Exército Brasileiro, nós damos muito valor para a nossa história. E há muito anos, ocorreu aqui no CPOR, o maior acidente da história de todo o Exército Brasileiro, onde 12 jovens, alunos do Curso de Formações de Oficiais da Reserva, perderam a sua vida em um acidente, quando uma mina, inexplicavelmente, explodiu sozinha”, relembrou o Comandante do do CPOR, Coronel Boabaid.”Foi um marco na nossa vida, na vida de todos que morreram e os feridos. Foi uma coisa muito horrível”, disse a irmã de uma das vítimas, Zilah Mabilde.

Dois sobreviventes, que representavam os colegas, se emocionaram ao lembrar do dia. Egon Henning descreveu o sentimento de estar presente na explosão da mina. “Quando você vai para a guerra, você vai preparado para que isso possar acontecer, mas ali não, foi uma coisa que ocorreu completamente inesperada. O choque que a gente sente emocional é muito grande”.

A inauguração do monumento, prevista para março de 2020, foi adiada por conta da pandemia. O General Miotto, um dos principais idealizadores do memorial, foi uma das vítimas da Covid-19. Hoje (09) uma homenagem foi prestada: o “Galpão do Morro” agora será conhecido como “Galpão General de Exército Geraldo Antônio Miotto”. A família se emocionou com a distinção.

“A gente fica muito feliz, muito satisfeito. A gente sente um orgulho enorme por ele estar recebendo todas essas homenagens que ele tem recebido, e aqui especificamente, porque foi um quartel que ele comandou. Então tem um sabor diferente”, relatou a filha do General Miotto, Rebeca Miotto.

