Acontece Conselho Regional de Fonoaudiologia – 7ª Região promove atividades para comemorar 40 anos da profissão

9 de dezembro de 2021

(Foto: Divulgação/ Crefono 7)

O Conselho Regional de Fonoaudiologia – 7ª Região está promovendo diversas atividades para celebrar os 40 anos da profissão regularizada no Brasil. As comemorações inciaram na última segunda-feira (06) e vão até esta sexta (10), com lives diárias. Serão abordas temáticas distintas da fonoaudiologia: Amamentação, Fonoaudiologia Educacional, Atuação Fonoaudiológica na Covid-19, Atuação Fonoaudiológica em Voz Artística e Atuação Fonoaudiológica em Residência Multiprofissional, tendo como palestrantes Fonoaudiólogas que são referências nessas áreas. Os interessados podem acompanhar as lives no canal do Crefono7, no Youtube, às 20h.

“Nesses 40 anos houve muito crescimento na profissão, tanto nas áreas de atuação quanto na valorização e importância do trabalho fonoaudiológico pela população. Há 20 anos eram apenas 4 especialidades, agora temos 14 dentro da Fonoaudiologia – fruto de muito trabalho e pesquisas, fortalecendo também nossa profissão também como ciência”, destacou a presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia – 7ª Região, Viviane Pasqualeto.

Entre as conquistas da Fonoaudiologia está o surgimento da possibilidade dos profissionais se especializarem em Residências Multiprofissionais em Hospitais e Unidades Básicas de Atendimento. Outro destaque é a telefonoaudiologia, outra conquista valorosa, principalmente em tempos de pandemia, possibilitando ao fonoaudiólogo a prática profissional na modalidade on-line. “Podemos citar além de todo o crescimento científico, a inserção do fonoaudiólogo no sistema único de saúde em todos os seus níveis de complexidade – primário, secundário e terciário. O maior número de cursos de fonoaudiologia em Universidades Públicas também são conquistas na nossa história e a inserção da fonoaudiologia na cobertura de planos de saúde”, relembrou Viviane.

Segundo a presidente do Conselho, um dos desafios para categoria é a remuneração, que ainda é baixa em alguns setores (privados e/ou públicos). “E também a abertura de novos espaços para atuação profissional, como por exemplo hospitais e escolas, que carecem de atuação fonoaudiológica, porém muitos hospitais ainda não contam com esse profissional no quadro de funcionários e/ou prestadores de serviços e a maioria das escolas não têm fonoaudiólogo e desconhecem o que faz o fonoaudiólogo educacional”, explicou Viviane.

Atividades que o profissional de Fonoaudiologia executa

A Fonoaudiologia é a área da saúde que trabalha com os diferentes aspectos da comunicação humana: linguagem oral e escrita, fala, voz, audição e funções responsáveis pela deglutição, respiração e mastigação. Atua nos setores público e privado, em clínicas, consultórios, hospitais, home care, asilos, creches e berçários, instituições de ensino, em gestão de serviços, empresas, emissoras de rádio, TV, indústrias, entre outros.

Possui 14 especialidades:

Audiologia; Linguagem; Motricidade Orofacial; Saúde Coletiva; Voz; Disfagia; Fonoaudiologia Educacional; Gerontologia; Fonoaudiologia Neurofuncional; Fonoaudiologia do Trabalho; Neuropsicologia; Fluência; Perícia em Fonoaudiologia e Fonoaudiologia Hospitalar. “Temos demandas bem diversificadas desde o bebê recém-nascido ao idoso. Tanto na habilitação como na reabilitação das funções ou ainda no aprimoramento das mesmas”, disse Viviane.

Funções do Conselho Federal de Fonoaudiologia

De acordo com a presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia – 7ª Região, Viviane Pasqualeto, o órgão tem a função de proteger a sociedade e a categoria de profissionais, através de orientações e fiscalizações. “Há muita confusão ainda para a maioria das pessoas sobre as funções do Conselho profissional – muitos confundem com as funções de sindicatos e de associações. Questões trabalhistas como por exemplo pisos salariais são funções do Sindicato; questões acadêmicas são funções das universidade, que também dividem com as Associações as atividades de cunho científico como cursos e eventos. Já o conselho protege e orienta a sociedade, por exemplo, protege a sociedade do profissional não fonoaudiólogo que quer atuar como tal (nesse caso a proteção se estende também ao profissional fonoaudiólogo), outro exemplo proteção a sociedade em caso de infração do profissional fonoaudiólogo”, esclareceu Viviane.

