Dicas de O Sul Inscrições para o vestibular do Cesuca podem ser feitas até este sábado

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Centro Universitário Cesuca localiza-se em Cachoeirinha Foto: Divulgação O Centro Universitário Cesuca localiza-se em Cachoeirinha. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Centro Universitário Cesuca, instituição pertencente ao grupo Cruzeiro do Sul Educacional, promoverá na terça-feira (29), às 19h, mais uma prova para os estudantes que desejam ingressar no ensino superior ainda no segundo semestre deste ano. As inscrições podem ser feitas até este sábado (26).

A instituição, localizada em Cachoeirinha, disponibiliza cinco formas de ingresso na graduação. A prova mérito, que acontece de forma digital; o ingresso via Enem, em que são considerados os resultados do ano de 2010 em diante; a prova on-line, que fica disponível 24 horas por dia e o candidato pode escolher o melhor horário para a realização do exame; a prova agendada, que tem resultado imediato, e o Encceja, o qual o resultado é disponibilizado após o ato de entrega da nota.

Além disso, a bolsa de 100% também pode ser conquistada pelos vestibulandos por meio da Prova Mérito e ingresso via Enem, variando de acordo com a pontuação conquistada pelo candidato. Já a prova on-line e o ingresso pelo Encceja oferecem bolsa mérito de até 50%.

Mais informações podem ser obtidas no site www.cesuca.edu.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/inscricoes-para-o-vestibular-do-cesuca-podem-ser-feitas-ate-este-sabado/

Inscrições para o vestibular do Cesuca podem ser feitas até este sábado

2023-08-24