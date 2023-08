Acontece Rede de Farmácias São João está entre as 300 maiores varejistas do Brasil

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











São João aparece na 4ª posição no varejo farmacêutico brasileiro e na 41ª colocação geral entre as varejistas do País no Ranking da SBVC/2023 Foto: Divulgação São João aparece na 4ª posição no varejo farmacêutico brasileiro e na 41ª posição geral entre as varejistas do País no Ranking da SBVC/2023. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O varejo é um dos setores mais importantes da economia brasileira, com posição estratégica na distribuição de produtos, serviços, proximidade com os consumidores finais e faturamento de mais de R$ 1 trilhão, quase 20% de crescimento nominal, no ano passado em relação a 2021, conforme dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBCV) na edição 2023 do ranking “300 Maiores Empresas do Varejo Brasileiro”.

Esta edição mostra a Rede de Farmácias São João novamente na 41ª posição geral entre as varejistas do País e na 4ª posição entre as varejistas do setor farmacêutico brasileiro. O ranking com os 300 maiores grupos do varejo tem 29 marcas gaúchas, uma a menos do que na versão anterior, e mostra a São João na 3ª posição geral no RS. Presente nos três Estados da região Sul do Brasil, a São João conquistou, no início de 2023, a marca de 1 mil lojas, dois Centros de Distribuição (Passo Fundo e Gravataí) e, atualmente, gera mais de 18,9 mil empregos diretos.

“Com esse crescimento das empresas varejistas, quem ganha é a comunidade. Cada vez que abrimos uma nova loja, estamos gerando emprego e renda, desenvolvimento local e com isso a oportunidades de fazer a diferença na vida das pessoas. Não há projeto social mais impactante para a sociedade do que empreender. É um instrumento capaz de transformar vidas a partir da geração de oportunidades, do trabalho e do estímulo ao crescimento pessoal”, destaca o presidente da Rede de Farmácias São João, Pedro Henrique Brair.

Vale ressaltar que o setor de comércio, organizado em atacado e varejo de mercadorias, é o maior empregador brasileiro, constituindo um importante pilar da economia nacional com a soma de 9,67 milhões de trabalhadores, mais de 22,8% dos trabalhadores formais brasileiros.

“Os últimos dois anos foram de inúmeros desafios no varejo farmacêutico brasileiro. No último ano da Covid-19, ainda lidamos com os impactos da crise sanitária, com instabilidade na cadeia de suprimentos, impactada pela variante ômicron, e com o mais baixo nível de serviço em anos, por parte dos principais fornecedores. Ainda assim, com um grande trabalho baseado na operação logística própria e no uso intensivo de dados, vivemos um período de ótimos resultados. A farmácia brasileira, hoje uma das melhores do mundo, sai fortalecida do episódio e pronta para avançar ainda mais no seu propósito de ser um hub de resolutividade na saúde brasileira”, afirma o CEO da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, Sérgio Mena Barreto.

Outro aspecto importante levantado por esta edição do ranking foi a ampliação das análises sobre diversidade e inclusão. Ao fazer o levantamento sobre a presença feminina no corpo das empresas, nas posições de liderança e no Conselho de Administração, os dados revelam que a participação das mulheres representa 56% dos colaboradores das empresas que reportaram os números.

O desafio é conseguir levar a diversidade para níveis de liderança, já que 84% das empresas possuem mais de 30% de cargos de liderança ocupados por mulheres, mas apenas 44% possuem mais de 50%. Na São João, os dados são positivos: a presença feminina no quadro de colaboradores representa 73% e a participação de mulheres nas funções de liderança supera os 74%, colocando a Rede no top 5 entre as empresas do varejo brasileiro no quesito presença feminina em cargos de liderança.

“Em um período em que debates e ações práticas sobre diversidade, equidade e inclusão se tornam mais fortes e decisivas no comportamento dos consumidores, trazemos nossa contribuição para mostrar quem, de fato, tem feito acontecer no mercado nacional”, afirma o presidente da SBVC, Eduardo Terra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/rede-de-farmacias-sao-joao-esta-entre-as-300-maiores-varejistas-do-brasil/

Rede de Farmácias São João está entre as 300 maiores varejistas do Brasil

2023-08-24