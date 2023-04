Saúde Insônia: as 5 plantas que você deve ter no quarto que ajudam a pegar no sono mais rápido

A lavanda ajuda no descanso e é por isso que muitos óleos naturais e sprays de travesseiro usam o seu perfume. (Foto: Freepik)

Uma boa noite de sono é fundamental não apenas para o bem-estar, mas para uma boa saúde. Entretanto, dormir a quantidade de horas recomendada e ter um sono de qualidade não é uma tarefa fácil para muitas pessoas. A boa notícia é que medidas simples, como escolher as plantas certas para colocar no quarto podem ajudar.

“Muitos estudos mostraram que a presença de plantas em um quarto pode criar muitos benefícios indutores do sono. Em primeiro lugar, elas ajudam a diminuir os níveis de cortisol de uma pessoa (também conhecido como hormônio do estresse), liberando oxigênio à noite, o que ajuda a limpar a mente e relaxar o corpo”, disse a psicóloga do sono na Happy Beds, Katherine Hall, ao tabloide britânico Mirror.

Ainda segundo Hall, as plantas ajudam a melhorar a ventilação e a umidade de um cômodo, facilitando a respiração noturna e, portanto, o sono.

“As plantas absorvem dióxido de carbono e liberam oxigênio pelas folhas durante a fotossíntese. Esse processo significa que você respirará um ar mais fresco quanto mais plantas tiver em seu quarto. Da mesma forma, as plantas liberam vapor de água no ar por meio de suas folhas e caules, o que ajuda a manter os níveis de umidade em sua casa. Isso é especialmente importante durante os meses mais quentes, quando o ar-condicionado seca os espaços internos mais rapidamente do que o normal”, explicou a especialista.

Confira a seguir as plantas indicadas para manter no quarto e ajudar a alcançar um sono de qualidade.

Espada-de-são-jorge

A espada-de-são-jorge emite oxigênio naturalmente, o que pode ajudar a purificar o ar que você está respirando, levando a um sono melhor e mais saudável.

— Tenha uma ou duas espadas-de-são-jorge para a melhor purificação do ar. Essas plantas ficam elegantes em uma mesa de cabeceira e removem produtos químicos nocivos do ar, ajudando na respiração e garantindo que você durma profundamente até de manhã — disse Hall.

Lavanda

A lavanda é reconhecida como uma ajuda para o descanso, e é por isso que muitos óleos naturais e sprays de travesseiro usam esse perfume para promover um sono mais rápido. Segundo Hall, manter essa planta no quarto tem muitos benefícios: ela é bonita, tem uma fragrância calmante e duradoura que promove o relaxamento.

— Coloque-a ao lado da cama para sentir o benefício máximo, pois você cai no sono — disse a psicóloga.

Aloe vera

A aloe vera é uma planta fácil de cuidar e também trabalha na purificação da qualidade do ar. Essa planta tradicionalmente usada na medicina produz muito oxigênio e ajuda a melhorar a pureza e a qualidade do ar em qualquer ambiente.

Planta-aranha

A planta-aranha é fácil de cuidar porque apenas precisa de água ocasionalmente e pode sobreviver sob direta luz do sol. Além disso, ela remove toxinas e purifica o ar, o que contribui para um sono melhor.

Jasmim

Assim como a lavanda, o cheiro da jasmim promove o bem-estar. Sua essência ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade. Quando localizada no quarto, essa propriedade pode ajudar a dormir melhor.

