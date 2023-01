Saúde Insônia: veja o que fazer para ter uma noite de sono tranquila

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2023

Estima-se que a insônia afete 73 milhões de brasileiros. (Foto: Reprodução)

Não seria ótimo se pudéssemos ter uma noite de sono incrível sempre? Porém, a insônia é algo bastante comum, e que atrapalha a qualidade de vida das pessoas.

De acordo com dados da Associação Brasileira do Sono (ABS), estima-se que 73 milhões de brasileiros sofram de insônia. Contudo, é importante saber desde quando você não consegue dormir direito.

Se você tem tido dificuldades para dormir já há algum tempo, o primeiro passo é consultar um especialista para descartar qualquer problema de natureza mais grave. Esclarecendo isso, o que pode estar atrapalhando o seu sono é o seu estilo de vida.

Insônia x estilo de vida

É fato que cada indivíduo tem um biorritmo. Alguns são mais ativos à noite e outros de dia. Em geral, precisamos de 8h de sono. Esse tempo pode variar de pessoa para pessoa e também de faixa etária.

Antes de mais nada, a auto-observação é importante para você perceber quantas horas de sono precisa para se recuperar e se sentir disposto no dia seguinte. Outro detalhe que pode ajudar é tirar uma pequena soneca durante o dia, pois ajuda a reparar um pouco a energia e dar aquela revigorada. Mas veja, é apenas um breve cochilo para não prejudicar o sono à noite.

Outro ponto que devemos ressaltar é que a insônia pode se tornar crítica se você não respeitar a sua hora de dormir e a situação se tornar recorrente. A resposta para resolver a insônia, e melhorar a qualidade do seu sono, está nas escolhas que você faz ao longo do dia.

Se prepare para dormir

Quer se preparar de forma saudável para a hora de dormir e com isso acabar com sua insônia? Avalie sua rotina e observe quais são suas ações nas horas que antecedem o sono? Costuma ficar no celular, computador, ou vendo televisão? Esse tipo de ação super estimula o cérebro, fazendo-o demorar para desacelerar e descansar.

Você é o tipo de pessoa que remói muito os pensamentos? Quando vai deitar a cabeça não fica quieta e se torna difícil relaxar e dormir?

A luz também interfere na qualidade do sono, o corpo precisa de escuridão total para relaxar. Caso não consiga dormir totalmente no escuro, coloque uma lâmpada azul. Assim que se acostumar a essa luz, procure ir aos poucos deixando sem nenhuma luz acesa. Se ainda tiver dificuldades, procure um especialista para ajudar a superar o medo do escuro.

Ruídos atrapalham o sono, se mora num lugar barulhento, quem sabe não está na hora de trocar para janelas antirruído? Afinal, é a sua qualidade de vida que está em jogo, pense nisso!

Vejamos a seguir algumas dicas para dormir melhor

Quarto: sem luz e ruídos

Procure desligar todas as parafernálias eletrônicas. De preferência, deixe o celular em outro local da casa para não cair na tentação de dar aquela olhadinha. Cores fortes no ambiente podem estimular o cérebro, como amarelo que ativa o intelecto ou vermelho.

Opte por cores mais suaves e neutras no quarto. Dessa forma, também devem ser evitados espelhos no quarto, ainda mais se houver alguma outra luz acessa pela casa, pois podem refletir no espelho e você se assustar.

Biorritmo

Você é matutino ou vespertino? Saber isso é essencial, pois a hora de dormir vai qualificar seu sono. Se você é matutino dormir tarde não é uma boa, concorda? Tente adequar sua hora de dormir ao seu ritmo natural para o bem da sua saúde.

Alimentação

A escolha dos alimentos é outro ponto determinante para não sofrer com a insônia. Evite comer demais à noite, principalmente comidas gordurosas e pesadas. Dê preferência para saladas, legumes e frutas.

Florais

Sabia que uma avaliação com um terapeuta floral pode ajudar você a dormir melhor? Os florais de Bach – Mimulus ou Aspen, por exemplo, são indicados em casos de algum tipo de medo que impeça você de dormir e o White Chestnut para controlar pensamentos indesejados e que acabam com a paz.

Rotina saudável

Um chá calmante, banho morno, roupa confortável podem fazer toda a diferença! Compressas nos olhos ajudam a relaxar. Muitas vezes, não dormimos, pois nossos olhos estão estressados.

Portanto, para aliviá-los, você pode fazer exercícios como Trakata ou Empalmar (esfregar as mãos e colocá-las sobre os olhos por alguns minutos).

Reiki

Caso seja Reikiano, procure fazer autoaplicação todas as noites antes de dormir, é relaxante e revigorante ao mesmo tempo.

Meditação

A meditação é mais uma prática que ajudar a relaxar, além de proporcionar um momento de conexão consigo mesmo e autoconhecimento.

