Mundo Inspirada na Ucrânia, República Democrática do Congo propõe acordo sobre minerais aos Estados Unidos em troca de apoio militar

Por Redação O Sul | 25 de março de 2025

Minerador segura pedra de cobalto na mina artesanal de Shabara, perto de Coluezi, na RDC, em 12 de outubro de 2022. (Foto: Reprodução)

A República Democrática do Congo (RDC) está mantendo “discussões diárias” com o governo dos Estados Unidos na intenção de garantir um acordo de exploração de minerais críticos em troca de apoio militar, disseram autoridades congolesas. Nos últimos meses, esse país da África Oriental rico em recursos tornou-se palco de uma disputa atroz entre as forças de segurança do Estado e grupos rebeldes liderados pelo M23, uma milícia apoiada por Ruanda, aumentando os temores de uma guerra regional mais ampla. Mais de 7 mil pessoas foram mortas e outras milhares deslocadas, de acordo com o governo.

Embora os detalhes da proposta oficial para um acordo com os EUA não sejam conhecidos até o momento, observadores dizem que a RDC foi inspirada pela oferta de Washington de continuar apoiando a Ucrânia em sua guerra contra a Rússia em troca de um acordo sobre exploração de terras raras. Esse acordo, que ainda está em discussão, prevê a entrega de 50% da receita de minerais do país para desfrutar de um “compromisso financeiro de longo prazo com o desenvolvimento de uma Ucrânia estável e economicamente próspera” por parte dos EUA.

A proposta congolesa foi posta sobre a mesa em 8 de fevereiro, quando o presidente Félix Tshisekedi enviou uma carta para o líder americano, Donald Trump, oferecendo oportunidades de mineração para o Fundo Soberano dos EUA, uma entidade lançada pela Casa Branca alguns dias antes.

“Sua eleição inaugurou a era de ouro para a América”, escreveu Tshisekedi na carta, citada pelo Wall Street Journal. “Nossa parceria daria aos EUA uma vantagem estratégica ao garantir minerais essenciais como cobalto, lítio, cobre e tântalo da República Democrática do Congo.”

Em troca, Tshisekedi pediu a Trump um “pacto formal de segurança” para ajudar seu Exército a derrotar o M23, que recentemente derrotou soldados congoleses, tropas das Nações Unidas e mercenários privados e tomou cidades-chave no leste da RDC, região rica em minerais.

De acordo com a agência de notícias Reuters, Andre Wameso, vice-chefe de Gabinete de Tshisekedi foi a Washington no início deste mês para discutir uma possível “parceria” com as autoridades americanas, nos moldes da proposta feita a Kiev.

Na semana retrasada, as autoridades dos EUA indicaram que estavam prontas para considerar essas propostas, mas não responderam diretamente.

“Os Estados Unidos estão abertos a discutir parcerias nesse setor que estejam alinhadas com a Agenda America First do governo Trump”, disse um porta-voz do Departamento de Estado à Reuters, observando que a República Democrática do Congo detinha “uma parcela significativa dos minerais críticos do mundo necessários para tecnologias avançadas” e que os EUA gostariam de aumentar o investimento do setor privado na RDC “de forma responsável e transparente”. As informações são do jornal O Globo.

