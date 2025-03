Mundo “Vazamento de mensagens secretas foi uma falha, mas não se mostrou grave”, diz Trump

Por Redação O Sul | 25 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou o vazamento de planos de bombardeio contra rebeldes houthis no Iêmen. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou nessa terça-feira (25) o vazamento de planos de bombardeio contra rebeldes houthis no Iêmen por meio de um bate-papo em grupo que incluía um jornalista.

Trump disse à NBC News, em um telefonema, que essa foi “a única falha em dois meses [de governo], e que não foi nada séria”. Segundo ele, seu conselheiro de segurança nacional, Michael Waltz, “aprendeu a lição” com o caso.

O editor-chefe da revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, teve acesso a uma conversa em que autoridades da alta cúpula discutiam a decisão e as ações orquestradas em uma ofensiva contra os houthis.

Editor esse que, nas palavras de Trump, é um “completamente depravado”. Em entrevista na Casa Branca, o presidente atacou o jornalista e ainda fez defesa enfática de sua equipe e do aplicativo Signal, segundo ele, a melhor tecnologia disponível para as autoridades no momento dos diálogos.

O republicano também negou o vazamento de informações sensíveis, a despeito de que os participantes do grupo debatiam segredos militares. Portanto, de acordo com Trump, Waltz não tem qualquer motivo para pedir desculpas.

O conselheiro de segurança nacional, por sua vez, disse que há uma investigação em curso para identificar como o jornalista Goldberg conseguiu acessar o grupo.

Trump já havia se manifestado na segunda (24), quando disse que não sabia do assunto. “Não sou muito fã da The Atlantic. Para mim é uma revista que está saindo do mercado”, disse. “Ela [a história] não pode ter sido muito efetiva. Porque o ataque [aos houthis] foi muito efetivo, eu posso te dizer isso”, afirmou. “Você está me contando sobre ela pela primeira vez.”

A reportagem de Goldberg remonta como o editor foi adicionado ao “Houthi PC small group” (pequeno grupo Houthi PC) no aplicativo Signal —um serviço de mensagens comumente utilizado por jornalistas e políticos devido a seu alto nível de segurança— onde altos funcionários debateram e decidiram sobre a operação.

Nas trocas de mensagens, segundo Goldberg, estão envolvidos perfis com nomes de pelo menos 18 pessoas. Além do nome do vice-presidente, o jornalista identificou usuários com perfis de Steve Witkoff, enviado de Trump para o Oriente Médio; Susie Wiles, chefe de gabinete da Casa Branca; e alguém identificado apenas como SM, que, pelo contexto, Goldberg entendeu ser Stephen Miller, conselheiro de segurança interna.

A diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, e o diretor da CIA, John Ratcliffe, ambos também presentes no grupo, testemunharam nesta terça perante o Comitê de Inteligência do Senado. Em linha com Trump e sob ceticismo de políticos democratas, eles disseram que nenhum material sensível foi compartilhado.

Os membros do comitê anunciaram planos para que seja feita uma auditoria sobre o caso. Já o líder da maioria republicana no Senado, John Thune, disse esperar que o Comitê de Serviços Armados analise o uso do Signal pelas autoridades do governo Trump.

Algumas das informações compartilhadas no grupo foram ocultadas pelo jornalista já que, segundo ele, “se tivessem sido lidas por um adversário dos EUA, poderiam ter sido usadas para prejudicar o pessoal militar e de inteligência americano”.

Depois de publicar a reportagem, Goldberg contou detalhes de como obteve as informações. Segundo ele, integrantes do governo Trump foram imprudentes ao compartilhar dados sigilosos no grupo do Signal, no qual o próprio editor foi incluído.

“Foi como um gotejamento intravenoso de informações que ninguém no governo acha que jornalistas deveriam ter”, disse ele em entrevista à newsletter The Atlantic Daily, afirmando que nunca lidou com nada parecido. “Como a maioria dos repórteres, já recebi vazamentos. Um vazamento é algo totalmente diferente. É um denunciante tentando fazer reclamações. Isso aqui é simplesmente imprudente.”

Inicialmente cético quanto à veracidade das mensagens, o jornalista percebeu sua gravidade à medida que os planos ali descritos, supostamente ultrassecretos, começaram a se concretizar. Segundo Goldberg, as mensagens continham coordenadas, horários de ataque e discussões estratégicas que posteriormente foram confirmadas quando os bombardeios de fato ocorreram.

O texto da Atlantic relata cronologicamente desde o convite de conexão enviado por um usuário denominado Michael Waltz —conselheiro de segurança nacional dos EUA—, até o momento em que o jornalista decide sair do grupo. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/vazamento-de-mensagens-secretas-foi-uma-falha-mas-nao-se-mostrou-grave-diz-trump/

“Vazamento de mensagens secretas foi uma falha, mas não se mostrou grave”, diz Trump

2025-03-25