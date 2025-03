Inter Inter abandona partida do Sub-18 na Itália após jogador denunciar ofensa racista

Por Redação O Sul | 25 de março de 2025

Incidente ocorreu na reta final do primeiro tempo, quando o placar estava 0 a 0 Foto: Reprodução Incidente ocorreu na reta final do primeiro tempo, quando o placar estava 0 a 0. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A partida entre Inter e o Torino, realizada nesta terça-feira (25) pelo torneio Sub-18 Viareggio, na Itália, foi interrompida após o lateral-esquerdo Kauã Barbosa denunciar ter sido chamado de “macaco” duas vezes por um atleta da equipe adversária. Após as falas ofensivas, o jogador colorado partiu para cima do adversário, a fim de cobrar satisfações, e acabou expulso – em protesto, todo o time gaúcho se retirou de campo.

O episódio aconteceu na reta final do primeiro tempo da partida, que foi interrompida quando o placar estava em 0 a 0. Kauã tentou avisar o árbitro auxiliar, que dá as costas para o jogador. Os jogadores do Inter chegaram a retornar ao gramado, mas a equipe do Torino rumou para o vestiário. Com isso, a partida foi suspensa.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o brasileiro naturalizado italiano Filippo Conzato dizer algo ao jogador Colorado. Ele teria proferido as palavras “macaco” e “mono” (em espanhol, com o mesmo significado).

Inicialmente, foi relatado na súmula que o Torino venceu pelo placar de 3 a 0, por desistência. O comitê da organização do campeonato ainda vai julgar o ocorrido.

A direção do Inter se pronunciou oficialmente sobre o incidente. Confira:

“O Sport Club Internacional repudia veementemente o ato de racismo sofrido pelo atleta Kauã Barbosa na partida contra o Torino-ITA, válida pelas oitavas de final da Viareggio Cup Sub-18, realizada na região da Toscana, na Itália. Aos 45 minutos do primeiro tempo, um jogador adversário proferiu as palavras “mono” e “macaco” contra nosso atleta, além de fazer um gesto em referência à cor de sua pele, configurando uma inaceitável injúria racial.”

2025-03-25