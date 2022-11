Geral INSS começa a pagar benefícios de outubro para quem ganha acima do salário mínimo

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2022

O INSS também continua a pagar os benefícios dos que recebem o piso nacional. (Foto: Agência Brasil)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a pagar, nesta terça-feira (1º), os benefícios referentes a outubro para os aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo (mais do que R$ 1.212). Neste caso, os pagamentos são feitos para dois grupos por dia, de acordo com o número final do cartão de pagamento (último dígito antes do traço).

Os primeiros a receber são os grupos 1 e 6. Em seguida, receberão os segurados dos grupos 2 e 7, depois 3 e 8, e assim por diante.

O INSS também continua a pagar os benefícios dos que recebem o piso nacional. Este começaram a receber nos cinco últimos dias úteis de outubro. Nesta terça-feira, receberam aqueles com benefício de final 6.

Atualmente, existem mais de 36 milhões de pessoas com direitos a benefícios do INSS no país. Desse total, cerca de 70% recebem um salário mínimo.

Nos dois casos, os cronogramas de pagamento vão até 8 de novembro.

Calendário

Calendário de pagamento para quem recebe além de R$ 1.212:

– Cartão do benefício finalizado com o número 1 ou 6: 1 de novembro;

– Cartão do benefício finalizado com o número 2 ou 7: 3 de novembro;

– Cartão do benefício finalizado com o número 3 ou 8: 4 de novembro;

– Cartão do benefício finalizado com o número 4 ou 9: 7 de novembro;

– Cartão do benefício finalizado com o número 5 ou 0: 8 de novembro.

Datas do pagamento de quem recebe até R$ 1.212 do INSS:

– Cartão do benefício finalizado com o número 1: 25 de outubro;

– Cartão do benefício finalizado com o número 2: 26 de outubro;

– Cartão do benefício finalizado com o número 3: 27 de outubro;

– Cartão do benefício finalizado com o número 4: 28 de outubro;

– Cartão do benefício finalizado com o número 5: 31 de outubro;

– Cartão do benefício finalizado com o número 6: 1 de novembro;

– Cartão do benefício finalizado com o número 7: 3 de novembro;

– Cartão do benefício finalizado com o número 8: 4 de novembro;

– Cartão do benefício finalizado com o número 9: 7 de novembro;

– Cartão do benefício finalizado com o número 0: 8 de novembro.

Consulta

– Uma maneira simples de fazer a consulta dos benefícios do INSS é através da central de atendimento por telefone, no número 135. Ao ligar, informe o número do CPF e confirme algumas informações cadastrais, de forma a evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h;

– O segurado pode acessar o site Meu INSS, que reúne diversos serviços digitais do INSS. Após fazer o login, na tela inicial, clique no serviço de “Extrato de Pagamento” e você terá acesso ao seu extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício;

– A consulta do benefício também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS. Assim como no acesso pelo site, de início, é necessário fazer o login, e então, todos os serviços disponíveis e histórico das informações do beneficiário serão listados. As informações são do jornal Extra e do portal de notícias G1.

