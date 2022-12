Economia INSS divulga calendário de pagamentos para aposentados e pensionistas em 2023

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2022

Para quem recebe um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. (Foto: Agência Brasil)

Os segurados que recebem aposentadoria, pensão ou auxílio-doença podem conferir as datas de pagamento dos benefícios em 2023. O calendário, divulgado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), deve ser seguido de acordo com o número do benefício do segurado.

Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 1º de fevereiro. Os valores já serão pagos com o reajuste do salário mínimo, cujo valor ainda não foi definido.

São mais de 37 milhões de pessoas com direito a benefícios do INSS no País.

Para saber quando o pagamento será depositado, basta ver o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Para aqueles que possuem seu benefício há algum tempo, vale a data que já habitualmente recebiam, orienta o INSS.

* Benefícios até 1 salário mínimo:

— Final 1: 23 de dezembro, 25 de janeiro, 17 de fevereiro, 27 de março, 24 de abril, 25 de maio, 26 de junho, 25 de julho, 25 de agosto, 25 de setembro, 25 de outubro, 24 de novembro e 21 de dezembro.

— Final 2: 26 de janeiro, 23 de fevereiro, 28 de março, 25 de abril, 26 de maio, 27 de junho, 26 de julho, 28 de agosto, 26 de setembro, 26 de outubro, 27 de novembro e 22 de dezembro.

— Final 3: 27 de dezembro, 27 de janeiro, 24 de fevereiro, 29 de março, 26 de abril, 29 de maio, 28 de junho, 27 de julho, 29 de agosto, 27 de setembro, 27 de outubro, 28 de novembro e 26 de dezembro.

— Final 4: 28 de dezembro, 30 de janeiro, 27 de fevereiro, 30 de março, 27 de abril, 30 de maio, 29 de junho, 28 de julho, 30 de agosto, 28 de setembro, 30 de outubro, 29 de novembro e 27 de dezembro.

— Final 5: 29 de dezembro, 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 31 de março, 28 de abril, 31 de maio, 30 de junho, 31 de julho, 31 de agosto, 29 de setembro, 31 de outubro, 30 de novembro, 28 de dezembro.

— Final 6: 2 de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de março, 3 de abril, 2 de maio, 1º de junho, 3 de julho, 1º de agosto, 1º de setembro, 2 de outubro, 1º de novembro e 1º de dezembro.

— Final 7: 3 de janeiro, 2 de fevereiro, 2 de março, 4 de abril, 3 de maio, 2 de junho, 4 de julho, 2 de agosto, 4 de setembro, 3 de outubro, 3 de novembro e 4 de dezembro.

— Final 8: 4 de janeiro, 3 de fevereiro, 3 de março, 5 de abril, 4 de maio, 5 de junho, 5 de julho, 3 de agosto, 5 de setembro, 4 de outubro, 6 de novembro e 5 de dezembro.

— Final 9: 5 de janeiro, 6 de fevereiro, 6 de março, 6 de abril, 5 de maio, 6 de junho, 6 de julho, 4 de agosto, 6 de setembro, 5 de outubro, 7 de novembro e 6 de dezembro.

— Final 0 : 6 de janeiro, 7 de fevereiro, 7 de março, 10 de abril, 8 de maio, 7 de junho, 7 de julho, 7 de agosto, 8 de setembro, 6 de outubro, 8 de novembro e 7 de dezembro.

* Benefícios acima de 1 salário mínimo:

— Finais 1 e 6: 2 de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de março, 3 de abril, 2 de maio, 1º de junho, 3 de julho, 1º de agosto, 1º de setembro, 2 de outubro, 1º de novembro, 1º de dezembro.

— Finais 2 e 7: 3 de janeiro, 2 de fevereiro, 2 de março, 4 de abril, 3 de maio, 2 de junho, 4 de julho, 2 de agosto, 4 de setembro, 3 de outubro, 3 de novembro, 4 de dezembro.

— Finais: 3 e 8: 4 de janeiro, 3 de fevereiro, 3 de março, 5 de abril, 4 de maio, 5 de junho, 5 de julho, 3 de agosto, 5 de setembro, 4 de outubro, 6 de novembro, 5 de dezembro.

— Finais: 4 e 9: 5 de janeiro, 6 de fevereiro, 6 de março, 6 de abril, 5 de maio, 6 de junho, 6 de julho, 4 de agosto, 6 de setembro, 5 de outubro, 7 de novembro, 6 de dezembro.

— Finais: 5 e 0: 6 de janeiro, 7 de fevereiro, 7 de março, 10 de abril, 8 de maio, 7 de junho, 7 de julho, 7 de agosto, 8 de setembro, 6 de outubro, 8 de novembro, 7 de dezembro.

