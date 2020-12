Atualmente, há mais de 35 milhões de pessoas com direito a benefícios do INSS no País

Os segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que recebem aposentadoria, pensão ou auxílio-doença já podem conferir as datas de pagamento dos benefícios em 2021. O calendário foi divulgado nesta quarta-feira (02).

Segundo o INSS, o calendário de depósitos seguirá a mesma sequência de anos anteriores. Atualmente, há mais de 35 milhões de pessoas com direito a benefícios do INSS no País.