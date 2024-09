Geral INSS em atraso? Saiba como regularizar suas contribuições

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O atraso no pagamento pode gerar consequências significativas, como multas, juros e até a redução do valor dos benefícios. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quem deixa de contribuir para a Previdência Social sabe como a situação pode ser preocupante. O atraso no pagamento pode gerar consequências significativas, como multas, juros e até a redução do valor dos benefícios. Se esse é o seu caso, veja abaixo uma série de dicas para ajudar a regularizar essa questão da melhor forma possível.

Manter as contribuições previdenciárias em dia é essencial para garantir os seus direitos junto ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), como aposentadoria e auxílio-doença.

Especialista em Direito Previdenciário e membro da Comissão de Direito Constitucional da Associação Brasileira de Advogados (ABA/RJ), Camila Oliveira explica que existe um período, conhecido como “período de graça”, em que o segurado pode deixar de contribuir sem perder os benefícios do INSS.

“A pessoa que deixou de exercer atividade como empregada ou empregada doméstica mantém a qualidade de segurado por até 12 meses após o último recolhimento; o segurado facultativo, por seis meses; e o segurado incorporado às Forças Armadas, por até três meses após o licenciamento”, explica a especialista. O segurado facultativo é alguém que contribui com o INSS sem exercer atividade remunerada, como estudantes, donas de casa ou pessoas sem renda fixa.

Camila Oliveira recomenda que a regularização das mensalidades seja feita dentro do “período de graça”, pois, assim, “elas serão contabilizadas para tempo de contribuição e para carência”, explica. A regra atual estabelece que, para se aposentar pelo INSS, é necessário, de forma geral, que as mulheres tenham 180 meses de contribuições em dia, o que equivale a 15 anos, além da idade mínima de 62 anos. Para os homens, a exigência é de 65 anos de idade e 20 anos de contribuição.

– Como regularizar a contribuição: O INSS afirmou que, no caso de contribuintes individuais, como autônomos e profissionais liberais, é possível regularizar a situação em atraso dos últimos cinco anos diretamente pelo site do Meu INSS. Basta acessar o serviço “Emissão da Guia da Previdência Social (GPS)”, emitir a guia com o valor correto e realizar o pagamento.

No caso de segurados facultativos, o Instituto explica que a regularização também pode ser feita pelo Meu INSS, mas através da emissão de GPS para contribuições em atraso dos últimos seis meses.

Para quem ultrapassou o período de graça, também é possível regularizar a contribuição. Camila Oliveira explica que “quanto mais tempo passar, maior será o valor a pagar”. Como principal dica, a especialista indica que o procedimento seja realizado com supervisão. “Não recomendo que o segurado realize o pagamento sem antes procurar um advogado que possa orientá-lo sobre a necessidade ou não de efetuar o pagamento”, afirma.

“Caso o débito seja superior a cinco anos, o segurado deverá ligar para a Central 135 e abrir um requerimento próprio para que o INSS emita a guia”, pontua. A especialista destaca que, no caso de atraso superior a cinco anos, o Instituto Nacional do Seguro Social exigirá comprovantes do exercício da atividade emitidos na época. Portanto, não basta apenas pagar os períodos atrasados.

Para calcular o valor, Camila Oliveira esclarece que “o contribuinte individual que desejar recolher as competências em atraso pagará, por competência, 20% da média aritmética dos maiores salários de contribuição, com o devido reajuste, correspondente a 100% de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou do primeiro recolhimento”. A advogada também esclarece que sobre esse valor incidirão juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50%, e uma multa de 10%.

Mozar Carvalho, sócio fundador do escritório Machado de Carvalho Advocacia, explica que o atraso ou a falta de pagamentos pode gerar uma série de consequências, como a redução do tempo de contribuição total, o que pode resultar em uma aposentadoria tardia ou em um valor menor de benefício, “já que o cálculo é feito com base no tempo de contribuição e na média dos salários de contribuição”, destaca Carvalho.

– Como regularizar a situação sendo MEI: Camila Oliveira pontua que há uma diferença na regularização do MEI (Microempreendedor Individual). “O MEI possui um portal próprio, o Programa Gerador de DAS do Microempreendedor Individual, e o pagamento deve ser realizado pelo Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DAS”, explica.

“Se o MEI atrasar seus recolhimentos, poderá ser notificado e, posteriormente, inscrito em Dívida Ativa”, alerta. “Há muitos MEIs que fizeram a inscrição, simplesmente deixaram de pagar, não deram baixa no CNPJ e não fazem ideia do risco que estão correndo”, avisa a especialista.

– Principais erros ao regularizar a situação: Carvalho cita alguns dos erros mais comuns, incluindo “a falta de comprovação de atividades no período de atraso, o cálculo incorreto dos valores devidos e a tentativa de regularização sem orientação profissional, o que pode resultar em pagamentos indevidos ou insuficientes para reestabelecer os direitos previdenciários”.

Rodrigo Lelis, professor de Direito Previdenciário, também reforça a importância de contar com um profissional para acompanhar o caso. “Se houver dificuldades, não faça sozinho. Não tente preencher a guia achando que é fácil ou colocar um valor menor para pagar menos, pois, se recolher um valor incorreto, terá mais problemas ao precisar retificar. É melhor procurar um especialista. Se não tiver como pagar, a defensoria pública certamente poderá auxiliá-lo na correção dessas contribuições”, afirma. As informações são do jornal O Dia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/inss-em-atraso-saiba-como-regularizar-suas-contribuicoes/

INSS em atraso? Saiba como regularizar suas contribuições

2024-09-02