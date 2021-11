Brasil INSS prorroga para a semana que vem o prazo para agendar a perícia médica

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2021

Prazo acaba no dia 19 Foto: Divulgação Prazo acaba no dia 19. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O prazo para mais de 85 mil beneficiários do auxílio-doença agendarem perícia médica no pente-fino do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) foi prorrogado para 19 de novembro.

Segundo um balanço do órgão, dos 95.588 segurados chamados para passar pelo pente-fino no final de setembro, apenas 7.288 passaram pela avaliação e 520 estão com o exame marcado em todo o País, informou o INSS.

“O INSS esclarece que o segurado que está em benefício por incapacidade há mais de seis meses, mas não recebeu a carta e tem dúvidas se foi convocado, pode conferir se seu nome consta no site https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-de-convocacao-347888278 ou entrar em contato com a Central 135”, informou, em nota.

Como agendar perícia

Para agendar uma perícia, o segurado não deve comparecer a uma agência, a solicitação deve ser feita de forma remota: pelo site, aplicativo de celular ou pela central 135, que funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Pelo Meu INSS, basta seguir o seguinte passo a passo:

1. Faça login no Meu INSS.

2. Clique em “Do que você precisa?” e escreva “Agendar Perícia”.

3. Em seguida clique em “Novo Requerimento”.

4. Escolha entre “Perícia Inicial”, se for a primeira vez, ou “Perícia de Prorrogação”, se já estiver em benefício.

5. Siga as orientações que aparecem na tela.

6. Informe os dados necessários para concluir o pedido.

