Polícia Operação conjunta apreende drogas e arma de fogo em Bagé, na Campanha

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Foram presos a transportadora, o recebedor e um consumidor das drogas Foto: PRF/Divulgação Foram presos a transportadora, o recebedor e um consumidor das drogas. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), a Polícia Civil e a Brigada Militar (Setor de Inteligência de Bagé) prenderam, nesta quarta-feira (10), três pessoas e apreenderam cocaína, crack, maconha, um revólver e munições em Bagé, na Região da Campanha. A ação iniciou na BR-293 e terminou em um bairro da cidade.

Durante a fiscalização a um ônibus abordado na BR-293, que fazia a linha Porto Alegre-Dom Pedrito, os policiais encontraram três quilos de cocaína e dois de crack com uma passageira.

A mulher, que já tinha antecedentes por tráfico, afirmou que trazia as drogas da região metropolitana e levaria até uma residência localizada no bairro Passo das Pedras em Bagé.

Durante monitoramento no bairro indicado, as equipes policiais abordaram um homem na entrada de uma casa. Com ele encontraram uma pequena porção de maconha que teria sido recém comprada.

Durante buscas nessa casa os policiais encontraram um revólver calibre 32 e seis munições. O morador do local, um homem natural de Bagé, com antecedentes por homicídio e estupro, foi preso e identificado como responsável pela arma, além de ser quem iria receber as drogas apreendidas no ônibus. Com ele foi encontrada uma quantia em dinheiro.

Os três presos foram conduzidos para a delegacia. A droga apreendida poderia gerar um lucro de mais de meio milhão de reais para os criminosos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia