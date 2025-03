Economia INSS vai antecipar 13º salário em 2025? Veja possíveis datas

Por Redação O Sul | 13 de março de 2025

Pagamento da primeira parcela pode ser realizado antes da metade do ano. (Foto: Reprodução)

O Governo Federal ainda não confirmou se vai manter a antecipação do 13º salário para aposentados, pensionistas e demais segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2025. Nos últimos anos, a medida foi adotada como estratégia para injetar recursos na economia e proporcionar alívio financeiro antecipado a milhões de brasileiros, mas, até o momento, não há uma definição oficial sobre o calendário deste ano.

Entre 2020 e 2024, a antecipação do abono foi adotada de forma recorrente, com a primeira parcela sendo paga entre abril e maio, seguindo o cronograma regular de depósitos do INSS.

Caso a política seja mantida, a expectativa é que o pagamento volte a ocorrer nesses meses. No entanto, existe a possibilidade de que o governo retorne ao modelo tradicional, em que o 13º é liberado apenas no segundo semestre, geralmente a partir de agosto.

Ordem de pagamento

Independente da decisão sobre a data, a liberação do benefício seguirá a mesma ordem escalonada dos pagamentos mensais do INSS. A prioridade é definida pelo penúltimo dígito do Número do Benefício (NB). Beneficiários cujo penúltimo número do NB é 1 são os primeiros a receber, enquanto aqueles com final 0 são os últimos da fila.

Além disso, o valor do benefício também interfere na ordem de recebimento. Os segurados que recebem um salário mínimo geralmente têm prioridade, com os pagamentos para quem recebe acima do piso previdenciário ocorrendo em seguida. Essa regra vale tanto para a primeira quanto para a segunda parcela do abono.

Possíveis datas

Caso o governo decida manter o pagamento para o segundo semestre, o cronograma deve seguir o padrão tradicional:

Primeira parcela: prevista para agosto, seguindo o calendário mensal do INSS;

Segunda parcela: programada para novembro, dentro do cronograma usual.

Se a antecipação for mantida, a previsão é a seguinte:

Primeira parcela: paga em abril, no mesmo período em que foram feitas as liberações nos últimos anos;

Segunda parcela: repassada em maio, conforme a prática adotada recentemente.

O INSS e o Governo Federal devem anunciar a decisão oficial do 13º salário nos próximos meses. Enquanto isso, os beneficiários podem acompanhar as informações atualizadas nos canais oficiais do órgão e também pelo aplicativo “Meu INSS”, onde os valores a serem recebidos também ficarão disponíveis antes do início dos pagamentos.

