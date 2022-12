Tecnologia Instagram agora avisa usuários se suas contas não são recomendadas na plataforma

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2022

Atualização permite descobrir se o seu perfil deixou de ser recomendado para não seguidores. (Foto: Reprodução/Instagram)

Você acha que as suas publicações no Instagram estão tendo menos engajamento do que seria o normal? Pois, a partir de agora, a plataforma irá informar ao usuário quando alguma publicação não estiver sendo recomendada para não seguidores. A novidade foi divulgada esta semana por Adam Mosseri, CEO da rede social.

“Estamos anunciando novas ferramentas de transparência para que você possa ver se suas fotos e vídeos são ou não recomendados em lugares como Explorar”, disse o executivo em um vídeo postado no Twitter.

“Sabemos que o alcance pode ser volátil. Você pode ver quantas pessoas você alcança com o tempo, se aumenta ou diminui, e um dos motivos disso acontecer é que às vezes sua conta pode acabar em um estado em que não é elegível para suas fotos e vídeos no que chamamos de recomendações.”

Segundo o portal Mashable, há vários motivos pelos quais as publicações podem ser bloqueadas, como não seguir as diretrizes da comunidade ou elas terem sido sinalizadas para alerta de conteúdo impróprio muitas vezes.

Como ver se suas publicações não são recomendadas

Para descobrir se isso está acontecendo com o próprio perfil, o caminho é simples. Primeiro, é preciso acessar o menu “Configurações”. Depois, entrar em “Conta”, e aí em “Status da Conta”. A partir disso, o usuário terá acesso aos detalhes de suas publicações e também saberá se alguma delas pode estar infringindo as diretrizes da comunidade.

Engajar no Stories

Engajar no stories do Instagram realmente é um desafio e não estamos falando aqui em coisas simples, como ter uma boa imagem, ou ter o melhor ring light para fazer um bom vídeo? Precisamos entender como funciona o algoritmo do Instagram, mas também entender como o nosso público quer interagir mais.

Acho importante fazer um adendo antes de começarmos a navegar por essas águas. Conhecer seu público é fundamental para tornar esses prontos significativos e restaurar a perspectiva. Então, vamos nos aprofundar em sua rede e entender melhor suas métricas para engajar no stories do Instagram.

Enquete simples todos os dias

Você já deve saber que as figurinhas de enquete devem ser usadas sempre que possível para gerar interação e engajamento. Mas uma pergunta que você sempre deve fazer é se você está usando todo o potencial desses adesivos.

As enquetes no Instagram são muito bem-sucedidas porque todo mundo gosta de achar sua opinião útil e solicitada e para engajar no stories do Instagram.

Portanto, uma ótima maneira de mostrar ao Instagram que seu conteúdo é divertido é usar adesivos com os quais você sabe que as pessoas realmente gostam de interagir. Um simples voto, sim ou não, é um exemplo.

Mas por que isso aumentaria suas visualizações de história? Deixe-me explicar: quando alguém responde à sua enquete, o Instagram conta como um voto. Ou seja, além de agregar visualizações ao seu conteúdo, a pessoa te proporciona uma interação.

Quanto mais pessoas visualizarem e se envolverem com sua enquete, mais o algoritmo do Instagram valorizará esse conteúdo e priorizará mostrá-lo para outras pessoas, criando um loop na web que direciona suas outras postagens repetidas de histórias ao longo do dia.

Formar um hábito é uma das etapas mais importantes para reter seus seguidores. A partir do momento em que você criar consistência em torno de um conteúdo específico (por exemplo, postar sobre o café que você faz todas as manhãs), os seguidores começarão a ansiar por esse conteúdo todos os dias e até sentir falta dele quando você não o fizer.

Respostas às suas DMs

O algoritmo do Instagram leva os relacionamentos muito a sério. Por isso a comunicação por DM é um fator que aumenta nosso engajamento. Você pode testar por aí: responda o story de uma pessoa e perceba que ela ganha mais prioridade na lista de stories mostrada no seu perfil!

Então, a dica aqui é bem simples: incentive seus seguidores a te responderem por DM, e aos poucos você vai ocupar o primeiro lugar na lista de stories deles. Claro, este hack funciona melhor se o seu perfil for pequeno a médio.

Mas, novamente, pedir opinião pública sempre funciona porque todo mundo gosta de se sentir útil! Então, lembre-se sempre de investir nesse tipo de conteúdo.

Crie seu desafio

No Instagram, dê aos seus fãs a chance de vivenciar algo com você, mesmo estando longe. Muitos perfis aderiram a essa prática criando desafios, como não comer carne um dia da semana ou não comprar roupas novas por um ano inteiro.

Para colocar isso em prática, basta pensar em um desafio legal relacionado ao seu nicho, definir um período de atendimento e criar uma hashtag de divulgação. Se você tiver tempo e expertise, vale criar uma identidade visual para isso também.

Além de incentivar os usuários a praticar exercícios saudáveis, ao lançar um desafio no Instagram, você também pode entrar no loop viral da rede social, pois para participar com você, os usuários precisarão marcar hashtags e o seu perfil para ajudar a divulgar as suas criações.

