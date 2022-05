Tecnologia Instagram agora esconde stories de quem posta muito; entenda

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2022

O Instagram afirmou que a novidade consiste em um teste ainda em estágio inicial. O Instagram afirmou que a novidade consiste em um teste ainda em estágio inicial. (Foto: Reprodução)

O Instagram iniciou um teste que altera o modelo de visualização de stories para as contas que publicam muitos conteúdos neste formato. Nos últimos dias, algumas histórias começaram a ser “escondidas” dos seguidores, que precisam habilitar manualmente a exibição das demais publicações feitas pelo perfil por meio do botão “Mostrar tudo”, caso contrário, não assistirão aos posts.

O Instagram afirmou que a novidade consiste em um teste ainda em estágio inicial e que está sendo aplicado a um número restrito de usuários.

“Este recurso está em fase inicial de desenvolvimento e sendo testado com uma pequena porcentagem de pessoas na plataforma. No momento, não temos planos de lançamento para compartilhar, mas avisaremos sobre qualquer atualização”, afirmou um porta-voz da Meta.

A mudança pode ser percebida no topo da tela durante a visualização de stories dos amigos. Os tracinhos que sinalizam a quantidade de histórias publicadas são comprimidos e se resumem a apenas três itens, independentemente do número de histórias publicadas naquele perfil. Para assistir a todo o conteúdo, o seguidor deve tocar na opção “Mostrar tudo”, que revela os demais pontinhos e libera as histórias que estavam escondidas.

Prints

Em uma leva de novas atualizações, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou que o Instagram e o Facebook vão começar a notificar os usuários que tirarem print das conversas nas redes sociais.

Ele recomendou que os usuários não façam capturas de tela de mensagens em bate-papos e que protejam a privacidade de suas conversas na rede social de imagens e vídeos.

Por meio de seu perfil no Facebook, o CEO anunciou que há uma “nova atualização para bate-papos criptografados do Messenger para que você receba uma notificação se alguém tirar uma captura de tela de uma mensagem que desaparece”.

Ainda conforme o representante da Meta, o Instagram só alertará quando alguém fizer capturas de tela de conversas privadas, mas não notificará quando alguém fizer capturas de tela de story ou postagens diretamente.

Outras mudanças

O chefe do Instagram, Adam Mosseri, anunciou no último mês algumas atualizações para a plataforma que permitirão melhorar a exposição dos criadores de conteúdos originais, fazendo com que eles cheguem a uma maior quantidade de pessoas.

As novidades também incluem a disponibilização das tags de produtos para todos os usuários. Segundo o executivo, a rede social pertencente à Meta está implantando mudanças para classificar melhor os conteúdos originais em relação às republicações.

A ideia da companhia é valorizar cada vez mais as pessoas que utilizam a plataforma para criar, em vez daquelas que apenas copiam as postagens. App passará a contar com uma espécie de ranking que prioriza o conteúdo original.

