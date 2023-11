Tecnologia Instagram apresentou instabilidade no feriado

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Foi registrado um pico de reclamações por volta das 11h, com mais de 2 mil notificações. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Foi registrado um pico de reclamações por volta das 11h, com mais de 2 mil notificações. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Instagram apresentou instabilidade nesta quinta-feira (2) para, pelo menos, centenas de usuários da rede social. No X (antigo Twitter), internautas se queixaram de dificuldades no acesso ao aplicativo, incluindo problemas de conexão.

Foi registrado um pico de reclamações por volta das 11h (horário de Brasília), com mais de 2 mil notificações -, no site Downdetector, serviço de monitoramento que reúne problemas enfrentados por usuários para acesso a serviços on-line.

Segundo relatos no X, o Instagram ficou fora do ar. “O Instagram caiu e eu achando q era minha Internet”, escreveu um usuário. “O instagram caiu….hoje eu to trabalhando e 50% das minhas tarefas incluem ele”, disse outro.

Anúncios

A Meta disponibilizou para países da União Europeia um plano que remove anúncios no Facebook e no Instagram. Interessados podem adquirir a assinatura por cerca de 9,99 euros (R$ 52) por mês na web ou 12,99 euros (R$ 68) por mês em iOS e Android para contabilizar taxas adicionais para essas plataformas.

A empresa afirma que enquanto alguém permanecer inscrito, seus dados não serão usados ​​para direcionamento de anúncios.

A assinatura é uma resposta às constantes preocupações da União Europeia sobre a segmentação de anúncios e as práticas de coleta de dados da Meta. Dessa forma, os usuários podem escolher entre pagar pelo serviço ou consentir com a política de privacidade da empresa, atendendo leis europeias, como a Lei dos Mercados Digitais e GDPR.

A Meta afirma que continuará a oferecer acesso gratuito aos seus produtos para quem não quiser pagar e que a experiência não mudará, incluindo a disponibilidade de ferramentas de preferência de anúncios.

A assinatura sem anúncios estará disponível apenas para maiores de 18 anos na UE, no EEE (Espaço Econômico Europeu) e na Suíça. Inicialmente, ele se aplicará a todas as contas vinculadas do Facebook e Instagram, mas o Meta eventualmente cobrará mais pelas contas vinculadas.

A partir de 1 de março de 2024, haverá uma taxa adicional de 6 euros (R$ 31) na web ou 8 euros (R$ 42) no iOS e Android por conta vinculada. O serviço só será lançado em áreas com proteções rígidas aos dados dos consumidores e a ideia é que permaneça apenas como uma compra opcional.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/instagram-apresentou-instabilidade-no-feriado/

Instagram apresentou instabilidade no feriado

2023-11-02