Ação coordenada

O roubo de contas para venda de usernames é uma prática que também acontece no TikTok e no Twitter. Por isso, toda a ação foi coordenada entre as três redes sociais. Ainda não são conhecidos detalhes sobre como as empresas atuaram em conjunto, mas o TikTok confirmou que também está removendo as contas com nomes roubados.

“Como parte do nosso trabalho contínuo para encontrar e impedir o comportamento inautêntico, recentemente recuperamos vários nomes de usuário do TikTok que estavam sendo usados para invasão de contas. Continuaremos a nos concentrar em nos manter à frente das táticas em constante evolução de malfeitores, incluindo a cooperação com terceiros e outras pessoas do setor”, disse o TikTok, em comunicado.