Geral Tipos de yoga: conheça os métodos mais praticados

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2021

A modalidade tem diversas vertentes, cada uma com propostas e estilos diferentes. (Foto: Reprodução)

Em um contexto de isolamento por conta da pandemia, o yoga foi uma das atividades mais procuradas. Afinal, pode ser praticada em um espaço pequeno e traz inúmeros benefícios para a mente, o corpo e o coração.

Existem, porém, diversas modalidades de yoga e encontrar a que melhor se adapta à sua personalidade pode ser um desafio. Abaixo, há um guia rápido apresentando algumas das vertentes mais populares de yoga para te ajudar a escolher qual estilo é o melhor para você.

Conheça as vertentes mais populares da prática de Yoga:

Hatha Yoga

Com concentração em posturas diretas e movimentos em um ritmo relaxado, com bastante tempo para instruções individuais, o Hatha Yoga é ótimo para iniciantes.

As poses podem ser facilmente modificadas para atender às necessidades da maioria das pessoas, incluindo pessoas com deficiência. Se você busca uma introdução suave ao Yoga e sem muita “suadeira” o Hatha é uma excelente escolha.

Iyengar Yoga

Se você é do tipo que ama detalhes, o Iyengar Yoga pode ser para você. Com foco no alinhamento preciso, essa vertente se aprofunda nos detalhes anatômicos de cada postura e incorpora o uso de vários acessórios para colocar cada praticante em um alinhamento preciso antes de passar para a próxima postura.

As poses costumam ser feitas por longos períodos, com foco na qualidade e não na quantidade, em uma sessão individual. Esse é um estilo que exige paciência e foco.

Vinyasa Yoga

As aulas de Vinyasa Yoga promovem bastante movimento e todas as posturas são feitas no ritmo da respiração. Esse estilo é excelente para quem pretende gastar energia durante a aula, já que ele não para em uma postura por muito tempo e o ritmo é mais rápido. É uma ótima escolha para atletas e praticantes de exercícios no geral.

Yin Yoga

Oposto ao Vinyasa, o Yin Yoga é sobre relaxar profundamente em apenas algumas posições, entre 5 e 20 minutos cada, enquanto há um direcionamento na postura. O objetivo é permitir tempo suficiente para alongar lentamente os músculos e o tecido conjuntivo, aumentando a flexibilidade. A natureza lenta da prática confere a ela uma qualidade meditativa e é ótima pedida para quem busca reduzir a ansiedade e o estresse.

Ashtanga Yoga

Divididos em séries primária, intermediária e avançada, praticantes se movem em seu próprio ritmo por meio de uma série predefinida de poses. Ao contrário da maioria das aulas de Yoga em grupo, a Ashtanga é frequentemente ensinada no estilo “Mysore”, em que cada pessoa trabalha por conta própria enquanto o instrutor caminha ao redor oferecendo orientação e ajuda quando necessário.

Esse estilo é uma excelente escolha para quem prefere trabalhar só e gosta de vencer objetivos, já que em algumas aulas de Ashtanga não é permitido passar para a próxima pose até que se domine a anterior — e muitas das posturas são bastante desafiadoras.

Power Yoga

Geralmente incorporando aspectos de Ashtanga e Vinyasa Yoga, o Power Yoga trata do cultivo da força. Concentrando-se no físico em vez de focar no lado espiritual, esse tipo de Yoga geralmente omite a parte espiritual da prática.

O Power Yoga visa gerar calor, passando rapidamente de uma postura desafiadora para outra, e pode queimar tantas calorias quanto um exercício aeróbio intenso.

