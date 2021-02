Geral Cientistas criam gel contraceptivo que protege de infecções

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2021

Eficaz na prevenção de gravidez e infecções sexualmente transmissíveis, produto promete ainda melhora da libido. (Foto: Reprodução)

Existem diversos métodos de prevenção de gravidez disponíveis no mercado: DIU, pílula anticoncepcional, pílula do dia seguinte e diafragma são algumas das opções. A forma mais segura de se fazer sexo, no entanto, segue sendo com a camisinha, que além de ser um contraceptivo de alta eficiência também previne contra infecções sexualmente transmissíveis.

A evolução da ciência, porém, pode trazer novidades para o mercado tão eficazes quanto a camisinha. Pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte (EUA) estão desenvolvendo um novo contraceptivo em formato de gel batizado de TNG que contém não só espermicidas, evitando gravidez, como também antivirais e agentes que aumentam a libido.

A ideia dos responsáveis pelo gel contraceptivo foi desenvolver um produto que tivesse eficácia maior que a fornecida pelos géis contraceptivos disponíveis no mercado, considerados de baixa eficácia e sem proteção contra possíveis ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

O novo gel contraceptivo tem ainda, segundo pesquisadores, potencial de melhorar a experiência sexual. Para isso, foram adicionados na fórmula do novo produto agentes farmacológicos que aumentam o prazer sexual, fornecem maior segurança e higiene, além de aumentarem a libido.

In vitro, o componente gossipol do gel contraceptivo se mostrou um espermicida bastante eficaz. Quando a concentração de acetato de gossipol era de 10 mg/ml, a capacidade espermicida atingiu 100% após 30s, sendo considerada uma taxa mais alta do que a dos atuais géis contraceptivos existentes.

Para os pesquisadores, a nova fórmula que utiliza substâncias aprovadas pela FDA (agência federal de saúde dos EUA) tem potencial para levar o TNG a ser comercializado em breve no mercado.

