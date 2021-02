Em maio de 2020 a empresa da maçã tentou resolver o problema do reconhecimento mandando os usuários para a tela de desbloqueio por senha mais rapidamente quando seus rostos estivessem obscurecidos. Contudo, muitas vezes era preciso ficar esperando enquanto o sistema tentava fazer a leitura do rosto. Alguns usuários chegaram a inventar macetes para acelerar este processo.

iPhone 13

A Apple pode estar trabalhando na volta do Touch ID para os próximos iPhones, mas dessa vez o sensor deverá ficar acomodado sob a tela. A notícia divulgada no The Wall Street Journalé um rumor que, segundo o jornal, foi vazado por um ex-funcionário da empresa da maçã.

O recurso que deve ser visto no sucessor do iPhone 12 já está há anos nos principais rivais no segmento de alto desempenho, em especial Galaxy S e Galaxy Note.