Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2021

O produto pode ser usado para prevenir infecções e como lubrificante natural. (Foto: Reprodução)

O óleo de coco é bastante conhecido por ajudar a emagrecer, aliviar a prisão de ventre e trazer benefícios para a pele. Além de todas essas vantagens, ele também é um produto que auxilia na higiene íntima da mulher de diferentes formas: agindo como um remédio preventivo para infecções, desodorante natural e até lubrificante.

De acordo com a ginecologista Ianara Ramos, o óleo de coco tem em sua composição o ácido caprílico e o ácido láurico, que são potentes hidratantes naturais. “Ele tem ação bactericida e fungicida, calmante e ajuda a controlar o pH vaginal. Desse modo, o óleo de coco pode ser usado como coadjuvante no tratamento algumas infecções vaginais, como a candidíase de repetição, como lubrificante durante sexo e após a relação sexual caso a mulher perceba algum incômodo causado pelas mini fissuras”, diz a médica.

Outro benefício do óleo de coco para a mulher é o alívio dos sintomas da menopausa. “A atrofia vaginal é mais evidente na menopausa e ele tem um importante papel na lubrificação vaginal e conforto no ato sexual”, diz Ianara. A mesma lógica do uso do óleo de coco como lubrificante vaginal vale para mulheres que lidam com o câncer de mama e sentem que a lubrificação na região diminuiu.

Segundo Ianara, os estudos com o uso de óleo de coco ainda são observacionais e de prática clínica, não existe nenhum estudo científico e por isso não há dados sobre a periodicidade que o produto deve ser passado na região íntima da mulher.

