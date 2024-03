Tecnologia Instagram e Facebook ficam fora do ar e viram alvo de memes

Por Redação O Sul | 5 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











A Meta informou que corrigiu a falha que deixou o Instagram e o Facebook fora do ar nessa terça-feira. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Diversos usuários de redes sociais da Meta, empresa responsável pelo Instagram, Facebook e WhatsApp, reclamaram e compartilharam problemas por instabilidade nessa terça-feira (5). Os relatos se concentraram no X (antigo Twitter) em virtude do “apagão” nas outras plataformas.

No Instagram, o que chamou a atenção dos usuários foram as imagens com problemas frequentes de carregamento. Às 12h31, cerca de 33 mil reclamações foram monitoradas pelo site Downdetector quanto ao Instagram. Alguns perfis apresentavam variações, outros já não conseguiam exibir conteúdos.

Já no Facebook, os relatos de instabilidade chegam a cerca de 28 mil ocorrências documentados pela mesma plataforma. O pico das ocorrências parece ter se concentrado às 12h30.

A situação gerou memes no X com o acúmulo de pessoas que procuram confirmação para saber se o problema foi na internet ou se o aplicativo realmente caiu.

“Todo mundo vindo pro twitter pra saber se o instagram caiu”, escreveu um usuário.

“Facebook e Instagram caíram ao mesmo tempo e eu achando que era minha internet ou estava sendo hackeada”, publicou outra usuária.

Falha corrigida

A Meta informou que corrigiu a falha que deixou o Instagram e o Facebook fora do ar nessa terça-feira. Uma pane global fez as redes sociais apresentarem instabilidade por volta das 12h30 (horário de Brasília).

Por volta das 15h, o Instagram e o Facebook afirmaram em seus perfis no X (antigo Twitter) que o problema tinha sido resolvido e que suas plataformas estavam funcionando novamente.

Outros países também relataram problemas. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Facebook teve mais de 580 mil reclamações, enquanto o Instagram, mais de 90 mil. Já no Reino Unido, foram mais de 150 mil reclamações no Instagram, e mais de 25 mil no Facebook.

O diretor de comunicações da Meta, controladora do Facebook e do Instagram, Andy Stone, publicou no X, antigo Twitter, que a instabilidade foi causada por um problema técnico. Ele não detalhou, porém, qual foi a falha.

“Hoje cedo, um problema técnico fez com que as pessoas tivessem dificuldade em acessar alguns de nossos serviços. Resolvemos o problema o mais rápido possível para todos os afetados e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, disse. As informações são do jornal O Globo e do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/instagram-e-facebook-ficam-fora-do-ar-e-viram-alvo-de-memes/

Instagram e Facebook ficam fora do ar e viram alvo de memes

2024-03-05