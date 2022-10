Tecnologia Instagram invadido: saiba como recuperar conta e aumentar segurança

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2022

Veja dicas para reconhecer se seu perfil teve acesso indevido. (Foto: Reprodução/@amodireito)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Tentou acessar sua conta do Instagram e notou que alguém trocou a sua foto e está mudando seu perfil? Essas e outras pistas podem apontar que sua conta no Instagram foi invadida — hackeada, alterada ou acessada de forma indevida.

Veja abaixo quais são os indícios e confira dicas para recuperar o perfil, aumentar a segurança e ficar longe de ataques.

Pistas de que seu Instagram pode ter sido invadido:

– Acesso barrado ou com erro: ao tentar entrar na conta, o usuário é deslogado automaticamente ou a plataforma informa que a senha está incorreta;

– Redefinição de senha: você recebe um e-mail informando sobre alterações nos dados de login;

– Local de acesso: indicação de localização que não é frequentada pelo usuário.

Se está passando por isso:

– Verifique se senha, e-mail de segurança, número de telefone associado, nome do usuário, imagem de perfil e biografia foram trocados;

– Confira se algum conteúdo (foto, vídeo ou texto) foi postado ou excluído sem permissão;

– Veja se houve aumento ou diminuição da quantidade de seguidores ou de perfis seguidos.

Se as suspeitas se confirmarem, há várias ações que podem ser tomadas. Segundo o Instagram, algumas dessas etapas de recuperação podem não estar disponíveis, dependendo do tipo de conta que se tenta recuperar.

Recupere a conta

Caso tenha recebido um e-mail de security@mail.instagram.com informando que o endereço de e-mail foi trocado, o usuário poderá desfazer a opção selecionando “reverter essa alteração” nessa mensagem.

Se informações adicionais também foram alteradas (por exemplo, a senha) e não for possível mudar o endereço de e-mail, o usuário deve solicitar um link de login ou código de segurança do Instagram. Na tela de login, toque em “Obter ajuda” para entrar sob “Entrar”.

Caso não consiga recuperar a senha com o link de login, é possível solicitar o apoio do suporte (toque em “Precisa de mais ajuda?”, clique em “não consigo acessar este e-mail ou número de telefone” e será feito o redirecionamento para um formulário).

Solicitar um link de login: Para confirmar que o usuário de fato possui uma conta, é necessário solicitar que a plataforma envie um link de login.

Para recuperar a conta, será necessário um endereço de e-mail seguro, diferente do usado anteriormente, ao qual somente o responsável pelo perfil tenha acesso. Depois de enviar a solicitação, o usuário receberá um e-mail do Instagram com as próximas etapas.

Conta segura

Para proteger uma conta, é importante fazer uso das medidas de segurança disponíveis e recomendadas pela plataforma. Veja abaixo dicas importantes para deixar a conta segura.

– Senha e dados atualizados: jamais informe a senha para terceiros; verifique se o número de telefone e e-mail estão atualizados no aplicativo.

– Ative a autenticação de dois fatores: com essa etapa extra de segurança, além da senha, o usuário também receberá um código de acesso novo, que deverá ser informado todas as vezes que iniciar um login na sua conta. Para ativar vá em Configurações > Segurança > Autenticação de dois fatores.

– Desconfie de publicações na internet: serviços e bens ofertados por preços abaixo de mercado precisam ser analisados com atenção. O Instagram indica que os interessados devem entrar em contato diretamente com o dono do perfil para checar a veracidade da publicação antes de realizar uma transferência bancária.

– Não clique em links desconhecidos: verifique links especialmente se não tiverem sido ativamente solicitados pelo usuário pelos caminhos oficiais de marcas ou estabelecimentos.

– Não compartilhe links ou códigos de acesso: mensagens recebidas por e-mail, SMS ou WhatsApp podem ser o código de acesso à conta.

– Verifique se a plataforma enviou e-mails oficialmente no próprio aplicativo: a recomendação é verificar se o conteúdo é o mesmo que aparece no menu “Configurações > Segurança > E-mails do Instagram” do app. Essa seção mostra todos os endereços usados pelo Instagram para comunicação com os usuários.

