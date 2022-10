Tecnologia Instagram terá ferramentas para ser menos tóxico

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

Entre as novidades está o bloqueio de haters. (Foto: Reprodução/Instagram)

O Instagram anunciou, nesta semana, que irá liberar algumas ferramentas focas na saúde mental dos seus usuários e criadores de conteúdos, a cartilha “Autocuidado para influenciadores”.

Agora as pessoas que usam o aplicativo poderão silenciar palavras pejorativas, novas formas de bloquear perfis e receberão mensagens automáticas incentivando os influenciadores.

A cartilha foi desenvolvida em parceria da Meta, grupo que cuida do Instagram, Facebook e do WhatsApp, com as organizações x Contente, Safernet e Vita Alere.

“Sabemos de toda a pressão e desafios envolvidos no dia a dia de quem cria conteúdo. Por mais que seja muito legal criar, vale ficar atento e cuidar da própria saúde mental, já que ninguém pode fazer isso por você”, dizia o anúncio.

Entenda melhor as novidades:

1) Proteção nos comentários e nos Stories – Agora o Instagram aprimorou a ferramenta “Palavras Ocultas” e funcionará em diversos idiomas. Ela irá que não são termos, mas frases inteiras sejam ocultadas, dificultando os discursos de ódio no aplicativo.

2) Bloqueio de haters – No aplicativo já é possível bloquear várias contas criadas a partir do mesmo e-mail. E agora, o aplicativo irá bloquear também futuras contas dessa pessoa.

3) Gentileza nas DMs – Agora a plataforma irá mandar mensagens para alguém. São os recados chamados “lembretes de gentileza”. A pessoa vai receber um incentivo para ser gentil nas DMs do criador de conteúdo.

