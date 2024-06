Tecnologia Instagram testa anúncios que não podem ser pulados

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

Ainda não está claro como o recurso está sendo implementado. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Instagram implementou um mecanismo que obriga a exibição de anúncios por alguns segundos antes de ver outras publicações. Conhecido como “ad break”, o recurso foi reportado por algumas pessoas nos últimos dias depois de rolarem pela linha do tempo da rede social de fotos e vídeos da Meta.

Durante a contagem regressiva, as pessoas são impedidas de pular o anúncio, assim como acontece com a publicidade inicial ao assistir um vídeo do YouTube sem o Premium. Só após a conclusão do tempo estipulado que o Instagram permite a passagem para a publicação seguinte.

Pelo X, o entusiasta de tecnologia e fotógrafo Dan Levy chegou a compartilhar a captura de tela da descrição do “ad break”. Segundo a Meta, “os intervalos comerciais são uma nova maneira de ver anúncios no Instagram. Às vezes, você pode precisar visualizar um anúncio antes de continuar navegando.”

Reclamações de usuários surgiram tanto no X (ex-Twitter) quanto no Reddit. Contudo, ainda não está claro como o recurso está sendo implementado. Também não há informações sobre uma configuração para desativar o intervalo comercial no app, mesmo que com a contratação de um pacote como acontece com o YouTube Premium.

