Por Redação O Sul | 21 de maio de 2023

Relatos de usuários apontaram que rede social não atualizava. (Foto: Reprodução)

O Instagram voltou a funcionar normalmente após cerca de 90 minutos de instabilidade na noite deste domingo (21).

O Downdetector, plataforma que reúne relatos de instabilidade em sites e aplicativos, chegou a registrar mais de 9.800 reclamações no Brasil por volta das 19h20. Já perto das 19h30, o número saltou para 23.363 alertas de dificuldades. Às 20h41, a rede social tinha voltado ao normal.

“Hoje mais cedo o Instagram enfrentou um problema técnico que fez com que algumas pessoas tivessem problemas para acessá-lo”, disse uma porta-voz da Meta, dona do Instagram.

“Resolvemos essa questão o mais rápido possível e lamentamos qualquer problema que isso tenha causado”, completou.

A falha também também ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter neste domingo. “O Instagram não carrega nenhuma mensagem ou postagem”, disse um usuário. “Só o meu Instagram não carrega os stories? Nada funciona”, disse outro.

O Brasil não foi o único afetado. Segundo o Downdetector, a queda do Instagram foi reportada nos Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Argentina e na Nova Zelândia.

Whats: bloqueio de conversas

O WhatsApp ganhou um recurso importante de segurança: bloquear com senha ou biometria (impressão digital ou reconhecimento facial) conversas específicas. A novidade promete garantir aos usuários, sobretudo, mais privacidade.

Já disponível para uso, agora é possível proteger suas conversas individuais de uma forma simples e rápida.

O novo recurso do WhatsApp permite que os usuários utilizem, por enquanto, somente a senha que já é utilizada pelo próprio celular, além de recursos de biometria. No entanto, a empresa garante que, no futuro, será possível habilitar uma senha individual para cada chat.

Um outro detalhe sobre a novidade é que o usuário pode bloquear com senha tanto conversas únicas com outras pessoas, quanto chats em grupo. No entanto, também vale notar que ao bloquear uma conversa em um aparelho, ela “não ficará bloqueada nos aparelhos conectados”, como informa o próprio aplicativo. O WhatsApp lançou, recentemente, a ferramenta de usar até mais quatro dispositivos adicionais, como celulares — além do principal —, com a mesma conta.

Para utilizar a ferramenta, é preciso, inicialmente, checar se o seu aplicativo está atualizado para a última versão. Para isso, basta acessar a App Store (iOS) ou Google Play Store (Android) e confirmar se há alguma nova versão disponível.

Feito isso, basta seguir o passo a passo:

1. Abra o aplicativo do WhatsApp no seu celular;

2. Selecione uma conversa individual ou grupo;

3. Toque no nome da pessoa ou grupo que deseje bloquear o chat com senha;

4. Desça a página até a opção “Bloqueio de conversa” e selecione a função para abrir a nova página;

5. Aqui, habilite a ferramenta clicando na “chavinha” e confirme a escolha, utilizando também o método de autenticação exigido.

A partir disso, sua conversa individual ou em grupo passará a exigir a senha de autenticação ou alguma forma de biometria para desbloquear o chat. As conversas bloqueadas também ficam separadas da caixa de entrada, em uma pasta acima das “Arquivadas”.

Para acessá-las, basta rolar a página para baixo e clicar em “Conversas bloqueadas”, e então usar o método do seu celular para desbloquear a pasta e conferir as conversas protegidas.

2023-05-21