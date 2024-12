Rio Grande do Sul Instalada a comissão do pente-fino no SUS na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul

Parlamentares traçarão um diagnóstico dos prejuízos deixados nas 247 instituições hospitalares classificadas como públicas ou filantrópicas

Em cerimônia no Salão Júlio de Castilhos, no início da tarde desta quarta-feira (04), foi instalada na Assembleia gaúcha a Comissão Especial para Analisar a Equidade nos Serviços dos Hospitais Públicos e Filantrópicos do RS. O objetivo do colegiado é comparar os parâmetros estabelecidos na tabela do SUS (Sistema único de Saúde), alinhando o que é gasto pelos hospitais e os repasses recebidos.

O deputado Claudio Tatsch (PL), presidente do colegiado, relatou que sua iniciativa nasceu da preocupação com as graves dificuldades financeiras enfrentadas pelos hospitais públicos e filantrópicos que atendem pelo SUS no Estado.

A proposta é traçar um diagnóstico detalhado da situação dessas instituições que vêm trabalhando com tabela defasada, revisada há mais de dez anos. Para suprir lacunas de valores insuficientes, segundo o parlamentar, os hospitais buscam captação de recursos via emendas parlamentares no Congresso Nacional e contam com incentivos do governo do estado, mas seguem trabalhando no vermelho. Ele também ponderou que esses valores deveriam ser utilizados em melhorias e ampliação dos serviços, e não para suprir rombos nas contas. ´

Representando a Mesa Diretora no evento, o deputado Dr. Thiago Duarte (União), enalteceu o SUS como um dos maiores sistemas de inclusão do mundo, mas que precisa de aprimoramento: “de melhor olhar, principalmente dos entes federativos federais”, resumiu.

No próximo dia 10, a comissão realiza a primeira reunião para escolha dos deputados relator e vice-presidente. No plano de trabalho, estão previstas audiências públicas na Assembleia e no interior do Estado.

Também reuniões técnicas com autoridades do governo estadual, secretarias de Estado, hospitais públicos e filantrópicos, Federação dos Hospitais Filantrópicos, demais Poderes e entidades da sociedade civil.

Pelo regimento, a comissão especial tem 120 dias para apresentação do relatório final, e por isso vai apresentar ao plenário requerimento de suspensão dos trabalhos durante o recesso parlamentar.

