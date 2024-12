Porto Alegre Obras de recuperação do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, estão na fase final

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2024

Pista de pouso e decolagem, com 3.200 metros, será entregue no dia 16 de dezembro Foto: Fraport Brasil/Divulgação Foto: Fraport Brasil/Divulgação

A Fraport Brasil informa que, conforme planejado, a totalidade da PPD (pista de pouso e decolagem) do Aeroporto Internacional Salgado Filho, também denominado de Porto Alegre Airport, com 3.200 metros, será entregue no dia 16 de dezembro.

A etapa de pavimentação e de recolocação das diferentes camadas de asfalto já foi concluída. Nos próximos dias, serão finalizadas as etapas de sinalização horizontal, sinalização vertical/balizamento e a instalação dos instrumentos de auxílio à navegação aérea.

O GEIV (Grupo Especial de Inspeção em Voo) da Força Aérea Brasileira está agendado para realizar as aferições dos equipamentos que auxiliam as aeronaves nos procedimentos de aproximação, pouso e decolagem no próximo dia 09. Essa é a etapa final para homologação da pista e da cabeceira 11.

As taxiways (vias de acesso entre a pista e pátio de aeronaves) A, B, J, C e P, bem como a K, H e L, de acesso para a Aviação Geral, também serão entregues na data prevista. A partir desta etapa, o aeroporto passará a oferecer 13 posições de estacionamento para aeronaves, além da ampliação do horário de funcionamento do aeródromo, que hoje é entre 8h e 22h, para operação 24h, todos os dias da semana. Essa expansão permitirá que as companhias aéreas, conforme planejamento e estratégia, ampliem o número de voos com origem e destino ao Porto Alegre Airport.

Além da pista completa, a Fraport Brasil entregará, no dia 16/12, a área internacional, incluindo os espaços para operação das autoridades alfandegárias – estruturas e equipamentos para Polícia Federal, Receita Federal, Vigiagro e Anvisa – a sala de embarque e desembarque, o que permite a retomada dos voos internacionais.

Previsto para dia 19/12, o primeiro voo internacional será operado pela companhia aérea Copa Airlines. O voo proveniente da Cidade do Panamá (PTY) tem chegada prevista às 0h20 do dia 19.

A partida do voo, saindo da capital gaúcha direto para PTY, está programada para a 1h25 da mesma data. Serão quatro frequências semanais operadas pela Copa, a partir desta data. No dia 02/01, serão retomados os voos de Porto Alegre para Lima, no Peru, e no dia 03, para Santiago, no Chile. Ambos os voos, operados pela Latam Airlines, terão 3 frequências semanais cada.

As subestações de energia, fortemente impactadas pelas águas, foram recuperadas e estarão 100% operacionais a partir do dia 16/12. Desde o dia 21/10, data da reabertura parcial das operações no Porto Alegre Airport, inúmeros avanços ocorreram no processo de recuperação.

No último dia 27/11, o check-in doméstico retornou ao seu espaço original, oferecendo mais espaço e maior comodidade aos passageiros e trabalhadores. A Fraport Brasil informa que seguirá realizando ações de melhoria na estrutura do aeroporto e terminal de passageiros, incluindo intervenções no pátio de aeronaves e vias de acesso.

“Seguiremos trabalhando para que o Porto Alegre Airport seja reconhecido pelos passageiros e parceiros como um dos melhores do país. É o nosso compromisso com o Rio Grande do Sul e com o Brasil”, reforça Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil.

